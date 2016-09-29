Обложку журнала Playboy впервые украсила мусульманка в хиджабе
Легендарный мужской журнал Playboy впервые в своей истории разместил на обложке мусульманку в хиджабе. Ранее обложки журнала украшали обнаженные ли полуобнаженные девушки
Легендарный мужской журнал Playboy впервые в своей истории разместил на обложке мусульманку в хиджабе. Ранее обложки журнала украшали обнаженные ли полуобнаженные девушки.
Американская версия Playboy выйдет в октябре с фотографией журналистки из США ливанского происхождения Нур Тагоури. Кадр со съемок Тагоури опубликовала в своем инстаграме
Нур Тагоури рассказала, что Playboy сделал ее лицом серии Renegades 2016 года - проекта, который рассказывает о молодых людях, рискующих «всем и даже своими жизнями» ради любимого дела.
Для фотосессии Тагоури была одета в джинсы, майку, кожаную куртку, кеды и хиджаб.
Нур Тагоури стала первой мусульманкой, которая работает в эфире коммерческого телеканала в США. В июне она стала репортером американского информационного портала Newsy, сообщает Snob.
Напомним, в 2016 году Playboy решил отказаться от фотографий полностью обнаженных женщин в пользу менее откровенных снимков.