Владимир Путин дал добро на ужесточение наказания для авиадебоширов: «Давно пора»
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева ужесточить наказание для пассажиров-дебоширов. Гава государства заявил, что «давно пора было это сделать»
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева ужесточить наказание для пассажиров-дебоширов. Гава государства заявил, что «давно пора было это сделать».
Савельев отметил, что действующие нормы не всегда могут остановить деструктивных пассажиров на борту, так как «ответственность у них только административная, очень низкая». Это приводит к тому, что на рейсах российских авиакомпаний растет количество происшествий с участием авиадебоширов.
Савельев предложил перевести административную ответственность по определенным рамкам в уголовную, поднять штраф до 500 тысяч рублей.
Кроме того, гендиректор «Аэрофлота» попросил ввести практику применения пластиковых наручников и ремней в качестве средства сдерживания буйных пассажиров.
Савельев предложил запретить перевозку пассажиров из «черных списков» авиакомпаний сроком на 5 лет. По его мнению, такая мера «приведет в чувство пассажиров».