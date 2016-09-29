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29 сентября 16:41

Владимир Путин дал добро на ужесточение наказания для авиадебоширов: «Давно пора»

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева ужесточить наказание для пассажиров-дебоширов. Гава государства заявил, что «давно пора было это сделать»

Фото: ok-inform.ru

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева ужесточить наказание для пассажиров-дебоширов. Гава государства заявил, что «давно пора было это сделать».

Савельев отметил, что действующие нормы не всегда могут остановить деструктивных пассажиров на борту, так как «ответственность у них только административная, очень низкая». Это приводит к тому, что на рейсах российских авиакомпаний растет количество происшествий с участием авиадебоширов.

Савельев предложил перевести административную ответственность по определенным рамкам в уголовную, поднять штраф до 500 тысяч рублей.

Кроме того, гендиректор «Аэрофлота» попросил ввести практику применения пластиковых наручников и ремней в качестве средства сдерживания буйных пассажиров.

Савельев предложил запретить перевозку пассажиров из «черных списков» авиакомпаний сроком на 5 лет. По его мнению, такая мера «приведет в чувство пассажиров».

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