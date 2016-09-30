Российское здравоохранение признано неэффективным
Минздрав не согласен с утверждениями, будто в стране живут недолго, а лечат – плохо
Отечественная система здравоохранения заняла последнее место в рейтинге эффективности, который составляют аналитики Bloomberg. Новость можно преподносить двояко. Ведь рейтинг включает, условно говоря, лучших. Но Россия стала в нем худшей. Так, общие расходы на здравоохранение в стране, по оценкам исследователей, составляют около 7% ВВП, а средняя продолжительность жизни россиян – 70,4 года. Российский Минздрав называет эти данные устаревшими. Эксперты же напоминают о недофинансированности отечественной медицины.
Россия заняла последнее место в рейтинге эффективности систем здравоохранения, включающем 55 стран. Выше и лучше РФ оказались такие страны, как Бразилия, Азербайджан, Колумбия, Иордания и т.д. Рейтинг ежегодно составляется аналитиками агентства Bloomberg на основе международной статистики, публикуемой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Всемирным банком, Международным валютным фондом и т.д.
Аналитики рассчитывают индекс эффективности, который учитывает три компонента: средняя ожидаемая продолжительность жизни, расходы на здравоохранение по отношению к ВВП и те же расходы в пересчете на душу населения. При этом вслед за ВОЗ аналитики берут показатель общих расходов на здравоохранение, учитывающих как государственные, так и частные затраты на профилактику и лечение болезней, оказание неотложной помощи, планирование семьи и т.п. В рейтинге участвуют только те страны, численность населения в которых больше 5 млн человек, средняя продолжительность жизни выше 70 лет, а ВВП на душу населения превышает 5 тыс. долл.
По данным исследователей, в России расходы на здравоохранение составляют 7,1% ВВП. В пересчете на душу населения это 893 долл. Средняя ожидаемая продолжительность жизни россиян – 70,4 года. По сравнению с другими странами из рейтинга у россиян самая низкая продолжительность жизни.
При этом, как следует из рейтинга, чрезмерно высокие государственные и частные расходы на медицину вовсе не благо. Показателен случай США. Они в рейтинге далеко не на первом месте, а на 49-м. В США расходы на здравоохранение составляют 17% ВВП, или 9,4 тыс. долл. на душу населения. А продолжительность жизни американцев приблизилась к 79 годам. По логике исследователей, тратить можно было бы и эффективнее, и иметь в итоге продолжительность жизни значительно выше.
Первая тройка лидеров выглядит так. На первом месте Гонконг: расходы на здравоохранение – 5,4% от ВВП, или 2 тыс. долл. на душу населения, продолжительность жизни – почти 84 года. Второе место – Сингапур: расходы – 5% ВВП, или 2,8 тыс. долл. на душу населения, продолжительность жизни – почти 83 года. Третье место – Испания: расходы – 9% ВВП, или 2,7 тыс. долл. на душу населения, продолжительность жизни – около 84 лет. Не удивительно также, что среди лидеров есть Япония, которая славится долгожителями.
В Минздраве с оценками иностранных аналитиков не согласились. «Прежде всего необходимо отметить, что рейтинг эффективности систем здравоохранения, опубликованный Bloomberg, основывается на данных за 2014 год, которые существенно отличаются от сегодняшней картины дня», – пояснили в пресс-службе ведомства Вероники Скворцовой. Так, по сегодняшним данным Минздрава, продолжительность жизни россиян составляет 72,06 года.
Не согласны в ведомстве и с оценками расходов на здравоохранение. Как сообщает Минздрав, «они не превышают 5,7% ВВП». Какие именно имеются в виду расходы – не уточняется. Государственные и частные или только государственные? Расходы федерального или консолидированного бюджета?
При разговоре о финансировании здравоохранения путаница в цифрах возникает часто. Особенно если учесть, что недавно российское здравоохранение перешло на одноканальное финансирование через Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС).
Ранее президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль не раз поднимал вопрос о крайне низком государственном финансировании здравоохранения в РФ. Правда, судя по тем цифрам, которые он приводил, речь шла о расходах на стационарную медицинскую помощь. В 2014 году расходы федерального бюджета на нее планировались на уровне 2,5 трлн руб., или 3,7% ВВП.
Именно этот показатель и вызывал недовольство Рошаля. Как он тогда заявил, «Минфин должен нас, медиков, на руках носить» за то, что врачи все же соглашаются работать в таких условиях. «Ни одна из систем Запада при таком финансировании не выдержала бы и умерла», – уверял Рошаль. В 2016 году в федеральном бюджете заложены расходы на стационарную медицинскую помощь на уровне 2,4 трлн руб., или около 3% ВВП.
В Минздраве настаивают: российская система здравоохранения эффективна. «В прошлом году группой международных исследователей были опубликованы результаты масштабного проекта по оценке ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) и ожидаемой продолжительности здоровой жизни (ОПЗЖ) в 188 странах мира. Исследователи оценивали временной интервал с 1990 по 2005 и с 2005 по 2013 годы. По их данным, в нашей стране рост ожидаемой продолжительности жизни у мужчин за указанное время составил 7,34 года, здоровой жизни – 6,52 года. При этом в США такие показатели были соответственно 1,29 года и 1,06 года, в Германии – 1,59 и 1,16 года, – сообщают в Минздраве. – Если анализировать данные, приводимые международной группой экспертов, то наша страна по приросту ОПЖ и ОПЗЖ у мужчин занимает четвертое и пятое место из 188. По аналогичным показателям у женщин наша страна также впереди списка». «Таких результатов удалось добиться в том числе благодаря существенному снижению смертности от основных причин, а также рекордному для нашей страны снижению младенческой и материнской смертности», – говорят в Минздраве.
Впрочем, со смертностью в правительстве особые отношения. Летом этого года директор департамента общественного здоровья Минздрава Олег Салагай сообщил, что показатель общей смертности перестал использоваться для оценки качества медицинской помощи, поскольку больше определяется демографическими процессами, передавало ранее РИА Новости. Это можно понять так, что Минздрав частично снимает с себя ответственность за ситуацию со смертностью: когда она растет – причина не в плохой медицине, а в демографии, зато когда она в некоторых случаях сокращается – это заслуга Минздрава.
Российские эксперты признают, что не только недофинансирование становится острой проблемой российского здравоохранения, но и низкая эффективность расходования выделенных средств. Как сообщает обозреватель Медпортал.ру Ирина Резник, «по данным ВОЗ, неэффективные финансовые вложения в российское здравоохранение составляют от 40 до 60%». В качестве примера приводятся дорогостоящие томографы, с которыми может работать далеко не каждый врач.
В то же время опрошенные эксперты довольно скептически отнеслись к рейтингу Bloomberg. «На мой взгляд, прямой корреляции между соотношением расходов на медицину и продолжительностью жизни нет. В России сочетаются элементы бесплатной медицины, оставшиеся от советской системы, добровольное и обязательное медицинское страхование, частные клиники и государственные, предоставляющие тем не менее платные услуги, которые в теории можно получить условно бесплатно, – поясняет аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. – Это чистой воды хаос, что сильно затрудняет оценку рынка медицинских услуг, поэтому не совсем понятно, откуда взяты указанные 7,1% ВВП».
Аналитик компании «Солид Менеджмент» Сергей Звенигородский видит в составленном рейтинге куда больше политического, чем какого-то еще смысла. По его мнению, этот рейтинг направлен не столько даже против России, сколько против действующего президента США Барака Обамы, политика которого в сфере здравоохранения как раз и признается малоэффективной. Однако это не исключает того факта, что в российском здравоохранении есть проблемы.
Директор фонда независимого мониторинга «Здоровье» Эдуард Гаврилов напомнил, что ранее был опубликован еще один рейтинг – британского медицинского журнала Lancet. Он ранжирует страны по уровню здоровья населения, учитывая такие показатели, как уровень гигиены, детская смертность, употребление алкоголя, курение и т.д. В рейтинге участвуют 188 стран, Россия заняла 119-е место рядом с Сирией и Украиной.
«Минздрав может отмахнуться и от этого рейтинга, ссылаясь на то, что выбраны не те критерии, но цифры говорят сами за себя», – отметил Гаврилов. Он напомнил, что «за 2013–2015 годы в России сокращено более 100 тыс. коек, преимущественно специализированных и в первую очередь в районных больницах». Гаврилов добавил: «Только в 2014 году отечественное здравоохранение не досчиталось 90 тыс. медработников, а по итогам 2015-го объем платных медуслуг перевалил за 500 млрд руб., что почти в пять раз выше уровня 2013 года».