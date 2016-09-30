Белая подруга
При позднем Брежневе была памятная всем частушка, что «даже если будет восемь все равно мы пить не бросим, передайте Ильичу – нам и десять по плечу». При позднем Путине государство поступает мудрее. Водка не дорожает, а наоборот — все дешевеет и дешевеет и скоро даже самый малоимущий гражданин сможет накупить ее столько, что будет принимать водочные ванны, кипятить ее для чая, варить на водке лапшу и просто утолят водкой жажду. Хоть упейся, хоть залейся. Дорожает молоко, дорожает хлеб. Повышаются тарифы, разрастаются налоги и поборы. Пенсии замораживаются до степени окоченения. Автомобиль постепенно вновь превращается из средства передвижения в роскошь, за границу на отдых люди не едут не потому, что патриоты, а потому, что ехать не на что. На холодильники, стиральные машины и телевизоры скоро снова будем копить годами, как наши родители. И только водка, наша Белая Подруга, все доступнее и доступнее. Тут и не захочешь пить, а выпьешь. Пьянство и так-то заменяет миллионам наших сограждан все формы досуга. Но теперь Зеленый Змий окажется просто вне конкуренции. Гони ее прочь, тугу печаль.
Еще по 150 – и жизнь наладится. Утром выпил – весь день свободен. Водка – вот наш универсальный эквивалент. Когда пенсии замерзнут навсегда, а зарплаты заплутают где-то по пути к нашему кошельку, на помощь придет жидкая валюта – как в старые добрые времена, по которым мы всей страной тоскуем. За пузырь мастеровитый человек тебе, что хочешь сделает, не то что за эти никченмые рубли. С водкой можно и на отпуске сэкономить. Я вообще давно уже говорю: какой смысл ехать за тридевять земель, чтобы там две недели бухать — можно же остаться дома и все это время бухать еще больше, закупив вместо отеля и авиабилетов несколько ящиков «путинки». Говорят, что холодильник к телевизору не подключается. А вот и не правда. Смотря, что в холодильнике будет стоять. Если вместо двух бутылок водки за те же деньги в морозилочку можно будет положить три, то и телевизор станет еще краше и жизнь за окном не покажется хмурой. Ради этого государство готово сознательно пойти на сокращение своих доходов. Ну, и что, что продажа алкоголя является важнейшей статьей пополнения бюджета? Ради простых людей нам никакого бюджета не жалко. Поэтому акцизы уменьшим, разрешим продавать бухло в интернете, а еще лучше — на улицах.
Сто рублей за пол-литру – это много. Надо, чтобы бутылку мог купить человек, у которого вообще нет бумажных денег – просто собрав мелочь в кулак. И принять, наконец, закон о пользе пьянства и первой строкой в законе написать слова, сказанные в Минпромторге: «объем потребления алкоголя на душу населения не является значимым фактором для здоровья нации». И немедленно выпить.
Источник - Эхо Мосвкы