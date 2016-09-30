Меню
Общество
Кто последует вслед за Хорошавиным, Гайзером и Белых?
Авторская колонка
30 сентября 00:43
Орехъ Антон

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы"

Все авторы

Белая подруга

При позднем Брежневе была памятная всем частушка, что «даже если будет восемь все равно мы пить не бросим, передайте Ильичу – нам и десять по плечу». При позднем Путине государство поступает мудрее. Водка не дорожает, а наоборот — все дешевеет и дешевеет и скоро даже самый малоимущий гражданин сможет накупить ее столько, что будет принимать водочные ванны, кипятить ее для чая, варить на водке лапшу и просто утолят водкой жажду. Хоть упейся, хоть залейся. Дорожает молоко, дорожает хлеб. Повышаются тарифы, разрастаются налоги и поборы. Пенсии замораживаются до степени окоченения. Автомобиль постепенно вновь превращается из средства передвижения в роскошь, за границу на отдых люди не едут не потому, что патриоты, а потому, что ехать не на что. На холодильники, стиральные машины и телевизоры скоро снова будем копить годами, как наши родители. И только водка, наша Белая Подруга, все доступнее и доступнее. Тут и не захочешь пить, а выпьешь. Пьянство и так-то заменяет миллионам наших сограждан все формы досуга. Но теперь Зеленый Змий окажется просто вне конкуренции. Гони ее прочь, тугу печаль.

Еще по 150 – и жизнь наладится. Утром выпил – весь день свободен. Водка – вот наш универсальный эквивалент. Когда пенсии замерзнут навсегда, а зарплаты заплутают где-то по пути к нашему кошельку, на помощь придет жидкая валюта – как в старые добрые времена, по которым мы всей страной тоскуем. За пузырь мастеровитый человек тебе, что хочешь сделает, не то что за эти никченмые рубли. С водкой можно и на отпуске сэкономить. Я вообще давно уже говорю: какой смысл ехать за тридевять земель, чтобы там две недели бухать — можно же остаться дома и все это время бухать еще больше, закупив вместо отеля и авиабилетов несколько ящиков «путинки». Говорят, что холодильник к телевизору не подключается. А вот и не правда. Смотря, что в холодильнике будет стоять. Если вместо двух бутылок водки за те же деньги в морозилочку можно будет положить три, то и телевизор станет еще краше и жизнь за окном не покажется хмурой. Ради этого государство готово сознательно пойти на сокращение своих доходов. Ну, и что, что продажа алкоголя является важнейшей статьей пополнения бюджета? Ради простых людей нам никакого бюджета не жалко. Поэтому акцизы уменьшим, разрешим продавать бухло в интернете, а еще лучше — на улицах.

Сто рублей за пол-литру – это много. Надо, чтобы бутылку мог купить человек, у которого вообще нет бумажных денег – просто собрав мелочь в кулак. И принять, наконец, закон о пользе пьянства и первой строкой в законе написать слова, сказанные в Минпромторге: «объем потребления алкоголя на душу населения не является значимым фактором для здоровья нации». И немедленно выпить.

Источник - Эхо Мосвкы

Сейчас на главной
здравоохранение
Российское здравоохранение признано неэффективным
Отечественная система здравоохранения заняла последнее место в рейтинге эффективности. Новость можно преподносить двояко. Ведь рейтинг включает, условно говоря, лучших. Но Россия стала в нем худшей. Российский Минздрав называет эти данные устаревшими ...
Горячие новости
«Роснефть» потребовала от РБК 3 млрд рублей из-за неугодной статьи
Глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин продолжает судиться с журналистами. На этот раз недовольство топ-менеджера вызвала статья в РБК о взаимоотношениях «Роснефти» с компанией ВР
Горячие новости
Президент дал добро на ужесточение наказания для авиадебоширов
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева ужесточить наказание для пассажиров-дебоширов. Гава государства заявил, что «давно пора было это сделать»
Сирия
Наступление и наказание
Стороны конфликта в Сирии сделали окончательную ставку на силовой сценарий. Правительственные войска при поддержке ВКС России проводят решающий штурм восточной части Алеппо.
Горячие новости
Обложку журнала Playboy впервые украсила мусульманка в хиджабе
Легендарный мужской журнал Playboy впервые в своей истории разместил на обложке мусульманку в хиджабе. Ранее обложки журнала украшали обнаженные ли полуобнаженные девушки
Спорт
Российские мини-футболисты превзошли сами себя
Победа над командой Ирана в полуфинале впервые в истории вывела бронзового призера 1996 года сборную России в финал чемпионата мира по мини-футболу в Колумбии. В финальном матче, который пройдет 1 октября, россияне сыграют с победителем завтрашней игры Аргентина-Португалия ...
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Россию признали причастной к крушению малазийского «Боинга» на Донбассе
Эксперты международной группы, которые занимаются расследованием крушения малазийского пассажирского самолета в Донецкой области, пришли к выводу, что лайнер был сбит ракетой в территории, подконтрольной ополчению Донбасса
Горячие новости
Чиновников Ространснадзора подозревают в получении взяток на 1,15 млн рублей
По данным СКР, взятку получили сотрудники территориального подразделения Центрального управления государственного автодорожного надзора (УГАДН) ...
Интервью
Игорь Трунов

Адвокат

«Это проблемы нашего общества в целом»
Горячие новости
Россиян предупредили об эпидемии «гонконгского гриппа»
Роспотребнадзор предупредил россиян об угрозе эпидемии «гонконгским гриппом». Этот вирус может добраться до России до конца текущего года, но человеческий организм переносит этот вирус «достаточно нелегко»
Горячие новости
Ростуризм пообещал отдыхающим на Ямале и Камчатке культурный шок
Ростуризм предложил россиянам в межсезонье отдыхать на Ямале, Камчатке, Москве, а также на озере Байкал. В ведомстве пообещали, что туристы проведут в указанных местах «незабываемый отдых».
Горячие новости
Власти по просьбе РПЦ могут ввести ограничения на проведение абортов
Российские власти допустили введение ограничений на проведение абортов. Об этом сообщил член комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты России Сергей Ряховский
Горячие новости
На телеканале «Матч ТВ» составили список запретных слов и выражений для комментаторов
Телеканал «Матч ТВ» решил бороться за чистоту русского языка. Для комментаторов руководство ввело стоп-лист нежелательных для использования слов
Авторская колонка
Нет мозгов, надо было брать эпатажем
​Интрига, предшествовавшая первым дебатам Хиллари и Трампа (Клинтон после недавнего обморока, когда ее недвижимую втаскивали в автомобиль; сокращение в рейтингах с восьми до двух процентных пунктов; непредсказуемость поведения Дональда) разрешилась в первые 20 минут - полным и бесповоротным поражением Трампа.
Карина Орлова
дальнобойщики
Водителей ждут штрафы за вес
Перегруженный автомобиль – это убийца на трассе, его конструкция не справляется с превышением нагрузки, сообщил руководитель Росавтодора Роман Старовойт. Каждый третий грузовик, по его словам, на федеральных трассах нарушает норматив – в среднем на 30%.
Горячие новости
Старый друг лучше новых двух
Бывший совладелец нефтетрейдера Gunvor Петр Колбин в конце 2015 года переписал элитную недвижимость на женщину, которая является полной тезкой бабушки Алины Кабаевой – гимнастки, экс-депутата Госдумы и главы совета директоров «Национальной медиа группы»
Горячие новости
Глава Следственного комитета подал рапорт об отставке на имя президента
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин еще на прошлой неделе написал заявление об отставке. В настоящее время рапорт находится на рассмотрении президента Владимира Путина
РФПЛ
«Спартак» почувствовал вкус к поражениям
Главной сенсацией восьмого тура стала первая в нынешнем чемпионате неудача "Спартака". Лидер первенства дома уступил "Уфе", которая в предыдущем туре превзошла в гостях еще и "Локомотив". Одним из лучших в составе башкирского клуба снова оказался 24-летний голкипер Андрей Лунев ...