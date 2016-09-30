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30 сентября 09:06

Чиновников будут наказывать за использование на работе WhatsApp, Viber и Telegram

Российских госслужащих, которым ранее было рекомендовано отказаться от использования мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram, теперь будут наказывать за неисполнение данной рекомендации

Фото: nord-news.ru

Российских госслужащих, которым ранее было рекомендовано отказаться от использования мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram, теперь будут наказывать за неисполнение данной рекомендации.

ФСБ поручено разработать систему наказаний для чиновников, использующих несертифицированные приложения для служебной переписки, сообщают «Известия». Предполагается, что за нарушение запрета им будет грозить дисциплинарное наказание вплоть до увольнения.

Глава подгруппы «Интернет+суверенитет» Илья Массух рассказал, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев несколько раз поднимал вопрос о недопустимости использования чиновниками несертифицированных приложений, таких как WhatsApp, Viber, Telegram.

В силовых ведомствах считают, что любая рабочая переписка с участием чиновника может содержать гостайну, а значит, должна быть защищена средствами шифрования.

Согласно проекту «дорожной карты», ответственным за написание нормативных правовых актов по этому вопросу предлагается назначить ФСБ.

В тоже время запрет на использование несертифицированных приложений не будет распространяться на личную переписку государственных служащих. 

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