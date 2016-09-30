Пациенты московской клиники лишились зрения после инъекции препарата «Авастин»
Росздравнадзор по поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой проведет проверку информации о потере зрения пациентами одной из московских клиник. Речь идет о пациентах НИИ глазных болезней имени Гельмгольца
Росздравнадзор по поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой проведет проверку информации о потере зрения пациентами одной из московских клиник.
Речь идет о пациентах НИИ глазных болезней имени Гельмгольца. По предварительным данным, осложнения в виде потери зрения у пациентов стали следствием приема препарата «Авастин».
Следственный комитет уже начал доследственную проверку по факту причинения тяжкого вреда здоровью пациентов. Планируется опросить персонал клиники, в том числе должностных лиц, ответственных за приобретение и хранение лекарственных препаратов, сообщает ТАСС.
По данным СМИ, девять пациентов НИИ полностью лишились зрения после инъекции препарата «Авастин». В настоящее время все пострадавшие находятся под наблюдением медиков. Причины подобной реакции выясняются.
«Авастин» - противоопухолевый препарат, который также используется офтальмологами, в частности для лечения возрастной макулярной дегенерации.