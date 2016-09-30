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30 сентября 13:47

Сыновей генпрокурора «повеселила» новость об их переименовании в базе Росреестра

Бизнесмен и сын генпрокурора России Юрия Чайки Игорь прокомментировал свое переименование в базе Росреестра в объект ЙФЯУ9 ...

Бизнесмен и сын генпрокурора России Юрия Чайки Игорь прокомментировал свое переименование в базе Росреестра в объект ЙФЯУ9. Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выяснил, что Артем Чайка и Игорь Чайка теперь значатся в реестре как ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 соответственно.

Игорь Чайка заявил, что узнал о переименовании из сообщений в прессе. Он отметил, что их с братом эта новость «повеселила».

«Я узнал об этом из СМИ, сам долго не понимал, что это такое, смеялся. Мы с братом очень долго переписывались о том, как теперь кого зовут. Честно - узнал точно так же из средств массовой информации, поэтому вообще никак не могу прокомментировать, потому что не знаю, как это появилось», - заявил сын генпрокурора, слова которого приводит RNS.

Игорь Чайка заверил, что не имеет отношения к этой шифровке. При этом сын генпрокурора подтвердил, что собственность, заявленная в реестре под кодировками, принадлежит ему и его брату. «По-моему, да», - отметил Игорь Чайка.

Фонд борьбы с коррупцией обнаружил в официальных выписках Росреестра как минимум 12 объектов недвижимости, принадлежащих сыновьям Юрия Чайки. В их числе два таунхауса Игоря Чайки на Рублевке, приобретенные им в 18 лет. Каждый таунхаус, по данным ФБК, в отдельности стоит около 2 миллионов долларов.

После публикации расследования о бизнесе и имуществе Игоря и Артема Чайки в базе Росреестра их имена оказались зашифрованы. В выписке на жилой дом, который в октябре 2015 года был зарегистрирован на Артема Чайку, в июне 2016 года появилось физическое лицо ЛСДУ3. В выписке на гостевой дом, зарегистрированный в октябре 2015 года на Игоря Чайку, в июне 2016 года появилось имя ЙФЯУ9.

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