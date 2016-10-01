Россия оказалась в конце мирового рейтинга по качеству дорог
Россия заняла 123-е место в мировом рейтинге качества дорог. Всего в рейтинге конкурентоспособности стран Global Competitiveness Report 138 государств. По качеству дорог Россия соседствует с такими странами, как Габон (121 место), Сьерра-Леоне (122 место)
Россия заняла 123-е место в мировом рейтинге качества дорог. Всего в рейтинге конкурентоспособности стран Global Competitiveness Report 138 государств.
По качеству дорог Россия соседствует с такими странами, как Габон (121 место), Сьерра-Леоне (122 место), Ливан (124 место) и Коста-Рика (125 место).
Хуже, чем в России, с дорогами обстоят дела в Ливане, Коста-Рике, Нигерии, Чаде, Румынии, Йемене, Камеруне, Киргизии, Молдавии, Мозамбике, Украине, Мавритании, Парагвае, Конго и на острове Мадагаскар, который занимает последнюю строчку в рейтинге.
Самые лучшие дороги, согласно рейтингу, в Объединенных Арабских Эмиратах. На втором месте идет Сингапур, а на третьем - Гонконг.
В десятку стран с самыми качественными дорогами также вошли Нидерланды, Япония, Франция, Швейцария, Австрия, Португалия и Дания, сообщает Newsru.com.
В докладе приводится и оценка железнодорожной, портовой и авиационной инфраструктуры. По этим параметрам Россия заняла 25-е, 72-е и 65 места соответственно.