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03 октября 00:12

Новосибирским школьникам задали выучить текст песни «Владимирский централ»

В новосибирской гимназии №16 учащимся задали выучить наизусть слова известной песни Михаила Круга «Владимирский централ». Родители семиклассников рассказали, что учительница музыки раздала детям текст «блатной» песни, чтобы они разучили ее к следующему уроку

В новосибирской гимназии №16 учащимся задали выучить наизусть слова известной песни Михаила Круга «Владимирский централ».

Родители семиклассников рассказали агентству FlashSiberia, что учительница музыки раздала детям текст «блатной» песни, чтобы они разучили ее к следующему уроку.

В тоже время мать одной из учениц на условиях анонимности рассказала порталу «НГС.Новости», что детям предложили выучить и спеть любую песню на выбор, а один из учеников предложил «Владимирский централ».

«Мы думали, что за рамки шутки это не перейдет. А она всерьез распечатала им текст, они и "минус" слушали, и "плюс", и пели три раза. Вот, все по-настоящему», - отметила мать школьницы.

В тоже время родители не исключили, что преподаватель музыки просто пытается заинтересовать детей своим предметом.

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