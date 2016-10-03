Новосибирским школьникам задали выучить текст песни «Владимирский централ»
В новосибирской гимназии №16 учащимся задали выучить наизусть слова известной песни Михаила Круга «Владимирский централ». Родители семиклассников рассказали, что учительница музыки раздала детям текст «блатной» песни, чтобы они разучили ее к следующему уроку
В новосибирской гимназии №16 учащимся задали выучить наизусть слова известной песни Михаила Круга «Владимирский централ».
Родители семиклассников рассказали агентству FlashSiberia, что учительница музыки раздала детям текст «блатной» песни, чтобы они разучили ее к следующему уроку.
В тоже время мать одной из учениц на условиях анонимности рассказала порталу «НГС.Новости», что детям предложили выучить и спеть любую песню на выбор, а один из учеников предложил «Владимирский централ».
«Мы думали, что за рамки шутки это не перейдет. А она всерьез распечатала им текст, они и "минус" слушали, и "плюс", и пели три раза. Вот, все по-настоящему», - отметила мать школьницы.
В тоже время родители не исключили, что преподаватель музыки просто пытается заинтересовать детей своим предметом.