Призыв Рамзана Кадырова расстреливать наркоманов оправдали его познаниями о юриспруденции
Чеченская прокуратура прокомментировала заявление главы республики, вызвавшее широкий общественный резонанс ...
Чеченская прокуратура прокомментировала заявление главы республики Рамзана Кадырова о расстреле нарушителей порядка, вызвавшее широкий общественный резонанс.
Так, прокурор региона Шарпудди Абдул-Кадыров назвал слова главы республики «погрешностью», которая обусловлена его познаниями в юриспруденции.
«Глава республики не является практикующим юристом и только этим объясняются погрешности в отдельных его высказываниях. Кстати, сам он тоже неоднократно писал об этом в своей странице в социальной сети», – сказал прокурор, слова которого приводит «Интерфакс».
Прокурор также заверил журналистов, что судопроизводство в республике осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.
«Тех, кто в Чеченской республике нарушают покой, расстрелять к чертовой матери. Ничего не имеет значения – закон, не закон… Касается вопрос безопасности – расстрелять. Поняли? Ассаламу алейкум и проблем нет! Вот это и есть закон!» – заявил ранее Рамзан Кадыров, слова которого опубликовала «Новая газета».
Речь в частности шла о наркоманах, которые являются благоприятной средой для их вовлечения в террористическую деятельность.