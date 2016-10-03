Рейтинг как предчувствие
Можно ли считать за достижение последнее место России в мировом рейтинге эффективности систем здравоохранения
Итак, отечественное здравоохранение пробилось в рейтинг Bloomberg’a-2016. И заняло почетное 55-е место. Последнее. Минздрав поспешил преподнести это как необычайное достижение. Чтобы попасть в рейтинг эффективности в сфере медицины, как говорят чиновники министерства, нужно многого добиться. При этом, правда, не удержались и попеняли Bloomberg’у на некорректность подсчетов. «Мы нашли серьезные ошибки в методике агентства, - заявила глава ведомства Вероника Скворцова. - Ошибка была допущена, - мы не знаем, осознано или нет, - потому что не использовалась официальная статистика, а использовались данные, представленные Всемирным банком»,- цитирует министра ТАСС. Подвели, сетуют в минздраве, устаревшие данные – 2014-й, а не 2015-й год. Мол, если бы составители рейтинга взяли цифры посвежее, то и место было бы другое. В нынешнем рейтинге Россию обогнали, в частности, не только беднейшая Румыния, но и даже разоренная войной Ливия.
Лидерами же стали Гонконг, Сингапур, Испания, Южная Корея и Япония. При составлении индекса учитывались средняя продолжительность жизни, доля ВВП на душу населения, которая тратится на здравоохранение, и она же в абсолютном выражении. Для сравнения, в России средняя продолжительность жизни - 70,37 года, на медицину тратится 7,07% ВВП или 893 доллара. В Гонконге продолжительность жизни - 83,98 года, на здравоохранение уходит лишь 5,4% ВВП или 2 021 доллара.
На самом деле предоставление данных за 2015-й год ситуацию кардинально не исправит. И не важно, если страна передвинется с последнего на предпоследнее место. Мы-то, живущие в России, знаем, что гордиться ну совсем нечем. Крайняя строчка в рейтинге Bloomberg’a – лишнее этому подтверждение и лишний повод обозначить хотя бы некоторые пятна проказы, которые в последние 2-3 года все сильнее разъедают и систему охраны здоровья и, как следствие, жизнь самих россиян.
Оговоримся сразу: все они – системные «итоги» так называемой реформы здравоохранения. Вот данные Счетной палаты от прошлого, 2015 года. В результате так называемой оптимизации, обернувшейся увольнениями врачей и сокращением лечебных отделений и учреждений, из-за неправильной организации медицинской помощи увеличилась смертность. К концу 2014 года в региональных больницах и поликлиниках России ликвидировано 33 757 коек. При этом в 49 регионах число умерших выросло на фоне снижения количества госпитализированных больных. Число умерших в стационарах увеличилось на 3,7%. Летальность в учреждениях повысилась на 2,6%. Кроме того, отмечен рост числа умерших на дому.
И еще немного о реальной смертности и о Bloomberg’e. Основной критерий рейтинга Bloomberg - продолжительность жизни в стране. Так вот, средняя продолжительность жизни в России в 2015 году, по данным Росстата, составила 71,39 года, что ниже, чем запланировано Госпрограммой развития здравоохранения (72,02 года) и на 8-10 лет меньше, чем в странах Европы. Как бы ни старалась пресс-служба Минздрава в лице г-на Салагая, но убедить россиян (и Bloomberg’a) в том, что со смертностью все в порядке, не удается. Для справки: смертность от болезней органов кровообращения в России в 6 раз выше, чем в Канаде, Германии, Испании, Португалии, в два раза выше, чем в Эстонии. И даже в Афганистане и Албании смертность от сердечно-сосудистых заболеваний ниже, чем у нас.
Объемы медицинской помощи сокращаются: только за 2015 год в амбулаторном звене зафиксировано на 45,7 млн. посещений врачей меньше, на 8 млн. меньше - с профилактической целью. А по госпитализациям в стационары снижение в 2015 году более чем на 800 тысяч. Вряд ли это происходит потому, что все сильно поздоровели. Для работающих невыгодно брать больничный, советы врача зачастую известны заранее… Во многих поликлиниках просто нет нужных или качественных специалистов (эндокринологов, хирургов, офтальмологов) – уволились. Кстати, по данным мониторинга Фонда «Здоровье», обеспеченность врачами крайне низкая - 37,1 на 10 тыс. населения, и сокращения медработников еще продолжаются. При этом Минздрав завышает показатель на 3 позиции.
Или, вот, введение стандарта приема врачом больного. Интенсивность графика (12 минут) не позволяет врачу изучить конкретный случай и назначить лечение. Простой пример. Автор этой статьи пришел в московскую поликлинику (САО) с а)гипертоническим кризом и б)жалобами на внезапно появившееся систематическое головокружение. Попасть к дежурному врачу не удалось – очередь. Записали к участковому – через три дня. Участковый из 12 минут приема ¾ времени заполняла формы и направления на анализы и обследования. Итог – анализ крови, ЭКГ, флюорография только через неделю, РЭГ через две. Анализы получаем на руки и – снова записываемся к участковому. Ближайший день приема – через неделю. За сутки до назначенной даты приходит СМС с отменой – врач заболел. Записываюсь к первому попавшемуся – прием через 8 дней. То есть, сегодня нужен месяц(!), чтобы добиться назначения лечения, причем не при насморке. Кто-то может до второго приема у доктора и не дотянуть. И это – в Москве…
Уровень остающихся пока еще работать врачей, особенно участковых – отдельная тема. Лечить зубы хорошо даже в районной стоматологической поликлинике лучше за деньги. Причем стоимость услуг здесь почти сравнялась с частными клиниками. И это тоже – плоды реформы.
При этом, несмотря на драконовские условия, в которые Минздрав поставил нашу медицину, злоупотреблений – хоть отбавляй. А расплачиваемся за них мы. Пример: Управление ФАС по Пермскому краю установило факт злоупотребления доминирующим положением со стороны Краевой клинической психиатрической больницы. Медицинское учреждение установило монопольно высокую цену на прохождение медицинского освидетельствования на допуск к работам, связанным с источниками повышенной опасности, и работам в условиях повышенной опасности. Данная процедура является обязательной для сотрудников большинства предприятий. При установленном уровне рентабельности платных услуг 20% в больнице назначили… 77%.
Падает качество медицины – возрастает угроза жизни россиянам. Взять, к примеру, те же врачебные ошибки. В 2015 году потерпевшими от преступлений со стороны медиков признаны 888 россиян, из них 712, в том числе 317 детей, погибли из-за врачебных ошибок и ненадлежащего оказания медицинской помощи. С начала нынешнего года из 352 человек, погибших из-за ошибок врачей, – 142 ребенка. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Отдельная тема – цены на лекарство и их качество. Качество таблеток и растворов – вопрос вечный, особенно там, где он граничит с небрежностью или ошибкой. Особенно там, где ошибка гарантировано может стоить жизни – у аллергиков, астматиков. А сегодня выяснилось, что и у офтальмологов. 9(!) пациентов НИИ им.Гельмгольца фактически потеряли зрения из-за укола. Кололи препарат «Авастин». Предположительно в него попала инфекция – в растворе нет противомикробного консерванта, поэтому он требует стерильных условий при производстве, использовании и хранении. Но, поверьте, потерявшим зрение от мантр Минздрава легче не станет.
Цены… За 2015 год они, даже по самым лояльным подсчетам, чувствительно выросли. По данным группы DSM, на препараты, входящие в список ЖНВЛП, рост составил 10,3%, на остальные – свыше 14%. В целом же, рост цен на лекарства в 2015 году, если верить главе Росздравнадзора Михаилу Мурашко, составил 20%. Коррупция пронизала сферу госзакупок лекарственных препаратов насквозь. Иначе чем можно объяснить, когда в Пермском крае за 150 мг ламивудина при закупках платят 1,88 руб., а в Чеченской республике - 31,30 руб.?
Гибелен и проповедуемый Минздравом подход к лекарствам из перечня ЖВНЛП. «Цинизм государственной позиции сегодня заключается в том, что государство вынуждает людей покупать препараты ЖВНЛП за свой счет. То есть сегодня ваша жизнь стоит сто рублей, завтра – 120, послезавтра – тысячу, а потом они вам не понадобятся, потому что у вас не будет денег. Такого быть не должно, лекарства ЖВНЛП, все амбулаторные лекарства должны быть бесплатными», - считает президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский.
Уже давно понятно, что Минздрав держит курс на замену бесплатной медицины платной. Правда, встает вопрос – а как быть тогда с п.1 ст.41 Конституции? Понятно, что основной документ у нас давно является формально существующей бумажкой, на которую наплевало, в первую очередь, само государство. Впрочем, когда это волновало чиновника…
И напоследок. Врач, как и учитель, человек, работающий по призванию. Но это не значит, что его можно обманывать и гнобить без конца. В том числе, и по части зарплаты. Нищий хорошо лечить не будет, это правило. Так вот, о зарплатах. Здесь тоже сплошная беда и – чиновное вранье. Министерство каждые полгода рапортует о повышении зарплат медиков, в то время как врачи, напротив, стали жаловаться на снижение дохода: по их словам, оклады повышаются только на бумаге, потому что одновременно снижаются, а то и вовсе отменяются различные надбавки и премиальные. Кроме того, при подсчете средних величин зачастую не учитывается, что многие медработники трудятся не на одну ставку, а на полторы или две. Таким образом, доход на ставку все равно получается существенно ниже официальных цифр.
Один из свежих примеров – спор с властями медиков Приморья. Согласно отчету регионального Минздрава, средний заработок врачей в Приморье составляет почти 55 тысяч рублей, медсестер – более 30 тысяч рублей, санитарок – около 18,5 тысячи рублей. При расчетах, по словам чиновников, не учитывался доход главных врачей и административного персонала лечебно-профилактических учреждений. Сами медики в последний тезис не верят и говорят, что эти цифры далеки от реальных: врачи получают в среднем 20–35 тысяч рублей, средний медперсонал – не больше 20 тысяч рублей.
Если говорить о ситуации в целом по стране, то, по заявлению Минздрава для СМИ, в 2015 году врачи федеральных, региональных и муниципальных медучреждений зарабатывали в среднем 47 870 рублей в месяц, что на 3,6% больше, чем в 2014 году. При этом почему-то Росстат дает иные цифры – 30 694 рублей. А проведенный весной 2016 года опрос фонда «Здоровье» показал, что зарплата работающего на одну ставку врача превышает 40 тысяч рублей лишь у 9% из 4,5 тысячи опрошенных. Остальные получают существенно меньше.
Из всего этого и складывается качество медпомощи, качество жизни, социальное (а не только физическое) самочувствие общества. И последнее, стратегически, слишком важно и болезненно, чтобы его не замечать.