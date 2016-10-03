В России появился дорожный знак «Осторожно, ловцы покемонов»
На российских дорогах стали появляться необычные дорожные знаки, например, оповещающие о появлении «ловцов покемонов». Такой дорожный знак, в частности, появился в Петербурге на набережной канала Грибоедова
На российских дорогах стали появляться необычные дорожные знаки, например, оповещающие о появлении «ловцов покемонов». Такой дорожный знак, в частности, появился в Петербурге на набережной канала Грибоедова.
Фотографию дорожного знака «Осторожно, ловцы покемонов» разместил в сети Instagram пользователь Вадим Суходольский. При этом пользователь признался, что сам создал опасность для водителей, «поймав около знака 3-х покемонов».
Кто именно повесил такой дорожный знак, не сообщается.
В свою очередь управление ГИБДД по Тверской области предупредило водителей об опасности ловли покемонов за рулем. В связи с ростом популярности игры Pokemon Go полицейские отмечают, что «после установки игры на мобильное устройство пользователи из-за увлеченности становятся менее внимательными и шансы стать участниками дорожно-транспортных происшествий многократно увеличиваются».
Pokemon Go - мобильная игра с элементами дополненной реальности. Цель этой игры - находить и тренировать покемонов в реальном мире.