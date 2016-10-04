В московских магазинах арестовали шубы без маркировки на 7 млн рублей
По итогам первых рейдов сотрудники Роспотребнадзора наложили арест на более 300 шуб из натурального меха без маркировки. Общая стоимость арестованных меховых изделий составила 7 млн рублей ...
Специалисты Роспотребнадзора проводят рейды в российских магазинах, торгующих меховыми изделиями, с целью выявления продукции без специальной маркировки.
С 12 августа этого года маркировка меховых изделий стала обязательной в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входит Россия. Для этого используются специальные RFID-метки (Radio Frequency IDentification) -— устройства с микрочипом, на котором хранится информация об изделии.
Такие чипы помогут надзорным ведомствам бороться с «серыми» производителями и нелегальным оборотом товаров.
По итогам первых рейдов сотрудники Роспотребнадзора наложили арест на более 300 шуб из натурального меха без маркировки. Общая стоимость арестованных меховых изделий составила 7 млн рублей, которые продавались в торговых центрах Москвы.
Шубы без маркировки были обнаружены в ТЦ «Новочеркизовский», ТК «Коньково», ТЦ «Золотой Вавилон». Проверки также проходят в магазинах других российских регионов.
В Роспотребнадзоре предупредили продавцов об ответственности за оборот немаркированных изделий из натурального меха и нарушение порядка маркировки.