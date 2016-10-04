Непогрешимое государство
Всю жизнь я чувствую себя каким-то виноватым.
Ничего такого и не делал, всё в рамках закона, а вот, словно горб в душе, эта вина смутная давит.
Кто-то там чего-то сопрет, кого-то грохнет, взорвет – а во мне всё это непонятным образом аукается. Будто это я всё, будто это за мной сейчас явятся с наручниками и понятыми.
Порылся для ясности в Интернете – пишут вроде невроз это такой от сверхчувствительности, лечиться надо. И лучше всего тут – самовнушение, медитация…
Начал тогда медитировать, изгонять из себя эту дурь, мол, невиновен я ни в чем таком злостном, нелепые фантазии это всё мои, игра в покаяние…
Не берет, всё как-то мимо проходит.
Лезу снова в Интернет. Оказывается, образ в этой медитации нужен, одними словами тут не поможешь. И напал на одну дзэн-буддистскую притчу, как какой-то нерешительный перец начал представлять себя по совету учителя огромными волнами, что сметают всё на своем пути, и так сильно внушил себе это, что и впрямь стал всех уделывать.
А где найти такой образ мне, чтобы, как актер, влезать в него, представлять, что и я такой же невиновный? Все, блин, хоть в чем-то замазаны, на всех статью найти можно, нету такого чистого примера, как волны…
Ангелом себя представлять или святым – тоже как-то не хочется. Слишком это все далеко от меня, нереально.
И вдруг – озарило: Государство! Вот он, самый непогрешимый и не виноватый ни в чем образец.
Может, раньше и водилась за ним всякая скверна, но уж в последние 15 лет точно не придерешься. Только хорошее, как в характеристике по месту работы. Никакой святой в этом плане с ним не сравнится, такая у нас во всем мудрая и честная политика (см. телевизор). И по части заботы о народе, и по части справедливости, и по международной части, но особенно, конечно, правдивости… И на всё у него, чего бы оно ни пожелало, есть отменные и неопровержимые резоны. Так что с ним и не спорь, бесполезно.
Впрочем, как видно из тех же правдивых государственных СМИ, под сенью Государства орудуют и крутые грешники, но на непогрешимости самого Государства это удивительным образом не сказывается, его убежденность в своей правоте только крепнет, – а для успешной медитации это самое главное.
И тут же начал внушать себе, почти по Людовику XIV: я – это Государство, я всё делаю правильно, мне каяться не в чем...
И что же? – сразу почувствовал эффект: глаза, как у спикера МИДа, гордо заблистали, все сомнения, угрызения сдулись, сплошная уверенность в себе. То есть, всё у меня теперь стало в лучшем виде. Даже ещё лучше. Как и у государства… И мудро, и конструктивно, и взвешенно…
На работе аж ахнули, завидев меня, решили, что я какое-то огромное наследство получил, так сияю. Да и как тут не засияешь, когда от такой карамазовщины избавился. А то, вишь, придумал себе вину какую-то на себя взваливать. Да лучше меня, как и Государства, вообще нету... – Вот так и внушал себе…
Но счастье, увы, долгим не бывает. На той же неделе я, к своему ужасу, обнаружил в своем почтовом ящике повестку в прокуратуру – первый раз за всю мою уже не малую жизнь. И надо же – именно тогда, когда я почувствовал себя по-настоящему ни в чем невиновным.
И вот теперь сижу и мучительно соображаю: чего же им от меня надо, чего я такого противозаконного сделал?
Может, это и в мыслях теперь нельзя – ну, типа внушать себе, что я Государство?