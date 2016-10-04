Две жизни адвоката Галоганова
Глава адвокатского сообщества Подмосковья потворствует коррупционерам, создавая «для публики» образ непримиримого борца с нарушителями норм профессиональной этики
Громкие дела последних месяцев и недель о взятках и коррупции, фигурантами которых стали сотрудники правоохранительных органов, создают устойчивое впечатление о том, что за «чистоту рядов» действительно стали бороться. Сотрудники ГУЭБ и ПК (последний – Дмитрий Захарченко), Следственного Комитета (Никандров, Максименко и Ламонов), не говоря уже о рядовых сотрудниках МВД, судебных приставах. «В конце сентября в Москве был задержан третий фигурант дела о получении взяток в подразделениях Ространснадзора - заместитель начальника подмосковного главка ведомства. Чуть ранее по той же статье в руки полицейских угодил высокопоставленный сотрудник ГИБДД. А 21 сентября на взятках попались два фээсбэшника. И это всего за 10 дней», говорит председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Согласитесь, перечень «очищаемых» учреждений вселяет хоть и робкую, но надежду на соблюдение в нашей стране законности и элементарной справедливости. Что характерно – процесс коснулся даже такой, казалось бы, неприкасаемой и хорошо защищенной касты, как адвокаты. Правда, по ряду причин эти истории не получают громкого освещения в СМИ. Задержание в мае в Приморье адвоката из Краснодара, пытавшегося передать следователю 100 тысяч рублей взятки, арест главы коллегии и адвоката Краснооктябрьской коллегии Волгограда (тоже за взятку), два года тюрьмы (и снова за взятку) адвокату из Мурманска - подобные случаи незаметно проходят фоном по региональным информационным лентам, не возбуждая большого общественного интереса и негодования. А зря. Потому что очень часто выясняется, что нарушающие закон адвокаты имеют «полную свободу рук» благодаря своим высоким покровителям.
В распоряжении «Общей газеты» оказалась любопытная справка, подготовленная в отношении двух адвокатов, Игоря Федоровича Макарова и Алексей Павловича Галоганова. Последний – очень статусная личность в российской адвокатуре, глава Адвокатской палаты Подмосковья, заслуженный юрист РФ и болельщик «Спартака». Жизненное credo адвоката Галоганова – «Помогать человеку, просящему о помощи, всегда. Даже тогда, когда это очень трудно, или практически невозможно». Запомним эти слова и расскажем немного об Игоре Макарове.
Адвокат Макаров как раз и является героем криминальных сводок, о которых мы говорили. 3 октября 2008 года в СМИ прошла краткая информация об аресте защитника. Повод уже известный – взятка. Адвокат предложил старшему оперуполномоченному оперативного отдела 9 службы УФСКН РФ по Московской области Константину Кротову за взятку в 10 тыс. долларов США поспособствовать освобождению его клиента от уголовной ответственности за сбыт героина. Речь, в частности, шла о воздействии на одного из свидетелей, который давал по делу показания, изобличающие подзащитного Макарова. Адвоката повязали в момент передачи первого транша взятки в размере 5 тысяч долларов.
На суде прокуратура требовала посадить Макарова на 3 года, однако сначала Химкинский городской, а потом и Московский областной суды, проявив вдруг потрясающую гуманность, сочли, что за преступление по ч.3 ст.30, ч.2 ст.291 УК РФ (Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий) адвокату достаточно и года.
Столь мягкий приговор, уверены авторы справки, объясняется просто. Защитником Макарова в Химкинском суде выступал как раз Алексей Павлович Галоганов. Видимо, сыграли свою роль не только его профессионализм и красноречие, но и ряд других факторов, которые на свет обычно не выносят. Например, дружба г-на Галоганова с судьей Химкинского горсуда Козловым. Или то, что Макаров, как говорят, работает водителем и личным порученцем у Галоганова. На ниве жизнеобеспечения главы АПМО он трудится вместе с заведующим Химкинским филиалом Московской областной коллегии адвокатов Иваном Иосифовичем Белоусом.
При такой тесной дружбе оставшиеся три месяца пролетели для Макарова незаметно. Более того, пишут авторы записки, по ходатайству Галоганова с Макарова досрочно сняли судимость, и неудачливый взяточник снова приступил к привычной деятельности.
Может возникнуть вопрос: а как такое могло случиться? Пока Макаров досиживал символический срок, а потом ожидал погашения судимости для возвращения к адвокатской деятельности, в АПМО каким-то образом сделали так, что он не был лишен статуса. Более того, отсидев срок, Макаров приступил к работе с тем же удостоверением и, главное, тем же регистрационным номером в реестре адвокатов Подмосковья! Что в принципе невозможно. Адвокат, лишаясь статуса в связи с осуждением, сможет работать, в случае восстановления, ТОЛЬКО с новым номером! Но номер у Игоря Федоровича остался старый, 50/5252. Конечно же, до СМИ такая информация не доводилась.
И вот, что называется, из последнего. 22 сентября 2016 года в подмосковных Химках сотрудники ЦФСБ по Москве и Московской области вновь задерживают Макарова. На этот раз, при получении 250 000 евро от некоего гражданина Д.В.Алексеева. Брал в долг? Совсем нет. По словам источника в правоохранительных органах, деньги якобы предназначались для передачи судье Химкинского горсуда за вынесение Алексееву условного приговора. Кстати, вместе с Макаровым силовики задержали еще одного адвоката, Георгия Балаяна (реестровый номер 50/5028), ранее уже судимого за аналогичные действия. Напомним, что г-н Балаян был центральной фигурой резонансного дела Бердина-Ржанова в 2011 году. Тогда адвокат уговорил своего клиента (Берлина) в необходимости дачи взятки в 130 тыс рублей следователю Ржанову. Берлин сообщил об этом в ФСБ и Балаяна задержали с поличным при получении денег от своего доверителя на Земляном Валу, возле здания следственного отдела при Московско-Курском ЛУВД. Одновременно в рабочем кабинете задержали и следователя Ржанова.
В итоге адвокат, признанный виновным в покушении на посредничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 291-1 УК РФ), был наказан одним годом лишения свободы условно, запретом на адвокатскую деятельность и штрафом 2,6 млн рублей. Вот с такими людьми сотрудничает г-н Галоганов…
Что характерно – информация об этом аресте Макарова в СМИ не проходила. Похоже, глава подмосковной коллегии употребил весь свой ресурс, чтобы грязная тема с очередной взяткой не выплыла на поверхность. В таком случае не удивительно, если и за эту взятку Макаров получит смехотворное наказание и, благодаря помощи шефа, через год-полтора снова будет «решать вопросы».
Но самое важное в этой ситуации – даже не действия адвоката Макарова (с ним давно и все ясно), а двуличность глав АПМО Галоганова. Одной рукой он якобы борется за чистоту рядов адвокатуры, исключая из них коллег по профсообществу даже по надуманным предлогам. А с другой – покрывает таких вот макаровых.