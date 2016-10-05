Сотрудники ГИБДД будут проводить для пьяных водителей «тест на идиота»
Руководство Госавтоинспекции предложило проводить тест на психологическое состояние для нарушителей ПДД, которые неоднократно привлекались к ответственности за пьяное вождение
Руководство Госавтоинспекции предложило проводить тест на психологическое состояние для нарушителей ПДД, которые неоднократно привлекались к ответственности за пьяное вождение.
Заместитель начальника ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что за основу такой проверки предлагается позаимствовать с немецкого Idiotentest («теста на идиота»). В Германии «тест на идиота» применяют в отношении водителей, набравших определенное количество штрафных баллов.
В России введение балльной системы не рассматривается, однако такой тест может стать дополнительной проверкой для лиц, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РИА Новости.
Кузин сообщил, что сейчас рассматривается возможность введения медицинского сопровождения для пьяных водителей. Речь идет о психиатрах и наркологах, которые будут беседовать с задержанными правонарушителями.
Отметим, что так называемый «тест на идиота» в Германии состоит из трех этапов: компьютерного теста на скорость реакции и концентрацию, беседы с психологом и общего медицинского освидетельствования. В ходе теста водитель должен убедить врачей, что не намерен более ездить в состоянии алкогольного опьянения.