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05 октября 00:28

Сотрудники ГИБДД будут проводить для пьяных водителей «тест на идиота»

Руководство Госавтоинспекции предложило проводить тест на психологическое состояние для нарушителей ПДД, которые неоднократно привлекались к ответственности за пьяное вождение

Фото: carzclub.ru

Руководство Госавтоинспекции предложило проводить тест на психологическое состояние для нарушителей ПДД, которые неоднократно привлекались к ответственности за пьяное вождение.

Заместитель начальника ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что за основу такой проверки предлагается позаимствовать с немецкого Idiotentest («теста на идиота»). В Германии «тест на идиота» применяют в отношении водителей, набравших определенное количество штрафных баллов.

В России введение балльной системы не рассматривается, однако такой тест может стать дополнительной проверкой для лиц, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РИА Новости.

Кузин сообщил, что сейчас рассматривается возможность введения медицинского сопровождения для пьяных водителей. Речь идет о психиатрах и наркологах, которые будут беседовать с задержанными правонарушителями.

Отметим, что так называемый «тест на идиота» в Германии состоит из трех этапов: компьютерного теста на скорость реакции и концентрацию, беседы с психологом и общего медицинского освидетельствования. В ходе теста водитель должен убедить врачей, что не намерен более ездить в состоянии алкогольного опьянения.

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