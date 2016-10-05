Эксперты предложили изменить ПДД ради борьбы с пробками
Так, институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России предложил в первую очередь изменить правила проезда перекрестков. Эксперты считают, что необходимо оснастить перекрестки автоматическими камерами
В России ради борьбы с пробками могут изменить правила дорожного движения. Такое предложение прозвучало на конгрессе по безопасности дорожного движения в Санкт-Петербург.
Так, институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России предложил в первую очередь изменить правила проезда перекрестков. Эксперты считают, что необходимо оснастить перекрестки автоматическими камерами, которые будут фиксировать нарушения, например, пересечение бампером машины стоп-линии, а также пересечение перекрестка, после которого улица заполнена машинами, стоящими в пробке.
Понятие «затор» из ПДД будет исключено, а на территорию перекрестка нанесут желтую сетчатую разметку (что обойдется в среднем в 300 тысяч рублей в каждом случае), сообщает «КоммерсантЪ».
Эксперт Общероссийского народного фронта по безопасности дорожного движения Екатерина Соловьева поддержала идею дополнительной разметки, предположив дополнительно установить границы перекрестка, чтобы их можно было увидеть зимой.