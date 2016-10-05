Глава МВД назвал сферу государственных закупок самой коррупционной
Выступая на заседании президиума совета по противодействию коррупции, министр Колокольцев заявил, что сфера государственных закупок является в настоящее время самой коррумпированной ...
Сфера государственных закупок является в настоящее время самой коррумпированной. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Кролокольцев.
Помимо госзакупок коррупционными также являются строительство и содержание автомобильных дорог.
Выступая на заседании президиума совета по противодействию коррупции, министр Колокольцев заявил, что наиболее подвержены криминальным посягательствам сфера закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, строительство (в том числе жилищное), а также содержание автомобильных дорог, здравоохранение, образование, наука и культура.
В ходе заседания его участники обсуждали совершенствование системы профилактики хищений, а также взаимодействие по вопросам борьбы с коррупцией правоохранительных органов и региональных руководителей.