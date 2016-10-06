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06 октября 14:39

Дептранс Москвы уличили в боязни эвакуировать автомобили около мечетей

Подконтрольное Департаменту транспорта Москвы управление «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП), которое занимается эвакуацией автомобилей, уличили в двойных стандартах

Фото: tpstrogino.ru

Подконтрольное Департаменту транспорта Москвы управление «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП), которое занимается эвакуацией автомобилей, уличили в двойных стандартах. Как выяснилось в ходе исследования, «зеленые крокодилы», так эвакуаторщиков окрестили в народе, слишком активно работают в конкретных местах, а в других, напротив, бездействуют и не решают проблему с неправильной парковкой.

Согласно анализу данных сервисов «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» показал, что эвакуаторы оперативно эвакуируют машины около больниц и государственных учреждений, но при этом совсем не выполняют свои обязанности около мечети на Минской области, где прихожане паркуют автомобили в несколько рядов и затрудняют движение транспорта.

В «Яндексе» составили топ-20 мест, откуда «зеленые крокодилы» эвакуируют автомобили с особым пристрастием. Это, в частности, станция метро «Алексеевская», Боткинская больница, комплекс налоговых инспекций в Походном проезде, Новая площадь, Театральный проезд, Крымский вал, станция метро «Марксистская», Иваньковское шоссе, около Лечебно-реабилитационного центра и т.д.

Как правило, около больниц, госорганов и станций метро мало мест для парковки, поэтому водители вынуждены нарушать. Зато на Минской улице около мечети водители нарушают правила парковки безнаказанно. Водители постоянно наблюдают картину с припаркованными «в четыре ряда» машинами около мечети, но эвакуаторы там не появляются.

Автомобилисты шутят, что эвакуаторы, вероятно, боятся «симметричного ответа» от недовольных прихожан.

В свою очередь представитель ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» на просьбу портала «Ридус» отказалась комментировать выводы о двойных стандартах эвакуаторщиков.

«Сотрудники ГКУ «АМПП» не выносят решений об эвакуации, а только приезжают по вызову сотрудников МАДИ и ГИБДД, которые патрулируют улицы», - заявили в управлении.

«Увозить машины терпил от больниц (в ТОП-20 попали четыре медицинских заведения), налоговой и кладбищ, так это они в этом мастера… Короче, требую круглосуточного дежурства эвакуаторов у мечети на Минской и немедленной эвакуации всех нарушителей ПДД как доказательства отсутствия двойных стандартов у мэрии Москвы», - прокомментировал итоги исследования координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

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