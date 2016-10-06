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06 октября 16:33
Быков Дмитрий

Российский писатель, журналист, поэт, кинокритик, биограф Б. Л. Пастернака.

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Мужезащитница Мизулина

Сенатор Елена Мизулина обвинила женщин в том, что те часто обижают мужчин, проявляя неуважение в семье, что, по мнению Мизулиной, гораздо хуже, чем если муж… побьет жену.

Мне никогда не нравилась Мизулина — 
Ни в «Яблоке» давнишнем, ни потом, 
Но есть одна такая загогулина 
В ее мировоззрении крутом.

Ей разница полов отлично видится: 
Коль женщине мужчина даст пинка, 
То женщина, естественно, обидится — 
Но как бы по привычке и слегка.

А если баба скажет слово грубое, 
Нечаянно задев мужскую честь — 
То в этом оскорбление сугубое 
Для мужика изнеженного есть.

В семейной драке ли, в базарной сваре ли 
Не стоит и вниманье привлекать, 
Когда, допустим, женщину ударили: 
Они рожают, им не привыкать!

Зато мужчина, представитель воинства, 
Коль вы случайно, даже и любя, 
Заденете порой его достоинство, — 
Как пьяный бык, выходит из себя.

Не так уж страшно бабе быть ударенной: 
Кто бьет, тот любит (подпись и печать). 
Ей, будь она хоть трижды государыней, 
Господь велел смиряться и крепчать.

Приятно в нашей прессе оцензуренной 
Узреть огрызок правды обо мне. 
Я, правда, это знал и до Мизулиной, 
Сенатор же — авторитет вдвойне.

Она, конечно, тайну этим выдала. 
У местных, у заезжих ли спроси — 
Но отношенья Родины и лидера 
По той же схеме строят на Руси.

Не могут так ни Франция, ни Ибица, 
Ни гордый чех, ни скромный киприот: 
Ее хоть бей — она привычно лыбится, 
Его хоть тронь — он матом заорет!

Я это говорю отнюдь без ужаса. 
Я точно знаю — так и запиши, — 
Что бычий нрав и подлинное мужество 
Всегда едины с тонкостью души.

Источник - «Собеседник»

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