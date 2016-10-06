Мужезащитница Мизулина
Сенатор Елена Мизулина обвинила женщин в том, что те часто обижают мужчин, проявляя неуважение в семье, что, по мнению Мизулиной, гораздо хуже, чем если муж… побьет жену.
Мне никогда не нравилась Мизулина —
Ни в «Яблоке» давнишнем, ни потом,
Но есть одна такая загогулина
В ее мировоззрении крутом.
Ей разница полов отлично видится:
Коль женщине мужчина даст пинка,
То женщина, естественно, обидится —
Но как бы по привычке и слегка.
А если баба скажет слово грубое,
Нечаянно задев мужскую честь —
То в этом оскорбление сугубое
Для мужика изнеженного есть.
В семейной драке ли, в базарной сваре ли
Не стоит и вниманье привлекать,
Когда, допустим, женщину ударили:
Они рожают, им не привыкать!
Зато мужчина, представитель воинства,
Коль вы случайно, даже и любя,
Заденете порой его достоинство, —
Как пьяный бык, выходит из себя.
Не так уж страшно бабе быть ударенной:
Кто бьет, тот любит (подпись и печать).
Ей, будь она хоть трижды государыней,
Господь велел смиряться и крепчать.
Приятно в нашей прессе оцензуренной
Узреть огрызок правды обо мне.
Я, правда, это знал и до Мизулиной,
Сенатор же — авторитет вдвойне.
Она, конечно, тайну этим выдала.
У местных, у заезжих ли спроси —
Но отношенья Родины и лидера
По той же схеме строят на Руси.
Не могут так ни Франция, ни Ибица,
Ни гордый чех, ни скромный киприот:
Ее хоть бей — она привычно лыбится,
Его хоть тронь — он матом заорет!
Я это говорю отнюдь без ужаса.
Я точно знаю — так и запиши, —
Что бычий нрав и подлинное мужество
Всегда едины с тонкостью души.
Источник - «Собеседник»