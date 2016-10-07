В Новосибирске открылся первый в стране детский сад для взрослых
«Мы с друзьями как-то тоже рассуждали, когда чувствовали себя счастливыми, и сошлись во мнении, что счастье было очень давно и в детстве. Отсюда возникла идея детского сада для взрослых», - рассказал хозяин садика
В Новосибирске открылся детский сад для взрослых. Детское учреждение для взрослых открыл в спальном районе местный программист Евгений Пятковский.
«Мы с друзьями как-то тоже рассуждали, когда чувствовали себя счастливыми, и сошлись во мнении, что счастье было очень давно и в детстве. Отсюда возникла идея детского сада для взрослых», - рассказал РИА Новости Пятковский.
В России это первое подобное место. Однако в будущем Пятковский планирует открыть сеть таких детсадов в Москве и Санкт-Петербурге.
Взрослых в детском саду кормят, как и во многих обычных садиках, манной кашей, запеканкой, какао.
Основными развлечениями для воспитанников стали лепка из пластилина, пение и другие творческие занятия.
О посетителях, разделенных по возрасту на группы по десять человек в каждой, заботятся воспитатели с опытом работы в дошкольных учреждениях. Сутки пребывания в детском саду обойдутся взрослому в 3 тысячи рублей.