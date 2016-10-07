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07 октября 11:35

В Новосибирске открылся первый в стране детский сад для взрослых

«Мы с друзьями как-то тоже рассуждали, когда чувствовали себя счастливыми, и сошлись во мнении, что счастье было очень давно и в детстве. Отсюда возникла идея детского сада для взрослых», - рассказал хозяин садика

Фото: belcity.by

В Новосибирске открылся детский сад для взрослых. Детское учреждение для взрослых открыл в спальном районе местный программист Евгений Пятковский.

«Мы с друзьями как-то тоже рассуждали, когда чувствовали себя счастливыми, и сошлись во мнении, что счастье было очень давно и в детстве. Отсюда возникла идея детского сада для взрослых», - рассказал РИА Новости Пятковский.

В России это первое подобное место. Однако в будущем Пятковский планирует открыть сеть таких детсадов в Москве и Санкт-Петербурге.

Взрослых в детском саду кормят, как и во многих обычных садиках, манной кашей, запеканкой, какао.

Основными развлечениями для воспитанников стали лепка из пластилина, пение и другие творческие занятия.

О посетителях, разделенных по возрасту на группы по десять человек в каждой, заботятся воспитатели с опытом работы в дошкольных учреждениях. Сутки пребывания в детском саду обойдутся взрослому в 3 тысячи рублей.

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