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10 октября 07:11

Московские власти лишили водителей возможности парковаться у школ и поликлиник

В Москве около школ, поликлиник и других социальных объектов появились дорожные знаки, запрещающие стоянку. По словам автовладельцев, эвакуаторы оперативно забирают машины, оставленные под недавно установленными знаками

В Москве около школ, поликлиник и других социальных объектов появились дорожные знаки, запрещающие стоянку.

По словам автовладельцев, эвакуаторы оперативно забирают машины, оставленные под недавно установленными знаками.

Жители столицы в беседе с телеканалом «Москва 24» пожаловались, что из-за новых знаком они не могут высаживать детей у школ и секций. Они вынуждены пересаживаться на общественный транспорт, но на дорогу стало уходить больше времени. Некоторым детям пришлось отказаться от дополнительных занятий из-за нехватки времени.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) пояснили установку новых запрещающих знаков реализацией плана по борьбе с пробками, а также программой по антитеррористической безопасности ГИБДД.

«Вблизи социальных учреждений, дошкольных, общеобразовательных, мы вынуждены ставить знаки, запрещающие парковку. Тем не менее, на прилегающих улицах мы пытаемся сохранить возможность людям парковаться, чтобы баланс был. Где-то запрещаем, где-то добавляем», - заверил начальник управления ЦОДД Максим Щепаков.

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