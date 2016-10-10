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10 октября 13:29

Власти Петербурга утвердили продовольственные нормативы на случай войны

Власти Санкт-Петербурга утвердили нормативы обеспечения продовольствием в военное время. В документе говорится о том, что в случае начала военных действий жителям Петербурга гарантируют получение 300 граммов хлеба в сутки в течение 20 дней

Власти Санкт-Петербурга утвердили нормативы обеспечения продовольствием в военное время. Постановление «Об обеспечении продовольственной безопасности и поддержки сельскохозяйственного производства в Санкт-Петербурге» за подписью губернатора Георгия Полтавченко опубликовано на сайте Смольного.

В документе говорится о том, что в случае начала военных действий жителям Петербурга гарантируют получение 300 граммов хлеба в сутки в течение 20 дней.

Продовольственная безопасность города осуществляется за счет продовольственных резервов, которые в свою очередь делятся на неснижаемые («неприкосновенные») и оперативные.

Неснижаемый запас сельскохозяйственной продукции (минимально допустимый запас, используемый в целях обеспечения срочных потребностей Санкт-Петербурга) должен составлять не менее одной трети всего объема продовольственного фонда.

Оперативные запасы могут распродаваться, в том числе для регулирования рыночных цен на муку и хлебобулочные изделия, сообщает «Фонтанка».

Согласно новому постановлению общий объем продовольственных запасов в ближайшие три года составит не менее 69,7 тысячи тонн. Их должно хватить на полтора месяца снабжения 5,2 млн жителей Северной столицы из расчета 300 граммов хлебных продуктов в день.

Неснижаемый запас в ближайшие три года составит 31,1 тысячи тонн, в том числе 21,7 тысячи тонн пшеницы и 9,4 тысячи тонн ржи.

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