Власти Петербурга утвердили продовольственные нормативы на случай войны
Власти Санкт-Петербурга утвердили нормативы обеспечения продовольствием в военное время. В документе говорится о том, что в случае начала военных действий жителям Петербурга гарантируют получение 300 граммов хлеба в сутки в течение 20 дней
Власти Санкт-Петербурга утвердили нормативы обеспечения продовольствием в военное время. Постановление «Об обеспечении продовольственной безопасности и поддержки сельскохозяйственного производства в Санкт-Петербурге» за подписью губернатора Георгия Полтавченко опубликовано на сайте Смольного.
В документе говорится о том, что в случае начала военных действий жителям Петербурга гарантируют получение 300 граммов хлеба в сутки в течение 20 дней.
Продовольственная безопасность города осуществляется за счет продовольственных резервов, которые в свою очередь делятся на неснижаемые («неприкосновенные») и оперативные.
Неснижаемый запас сельскохозяйственной продукции (минимально допустимый запас, используемый в целях обеспечения срочных потребностей Санкт-Петербурга) должен составлять не менее одной трети всего объема продовольственного фонда.
Оперативные запасы могут распродаваться, в том числе для регулирования рыночных цен на муку и хлебобулочные изделия, сообщает «Фонтанка».
Согласно новому постановлению общий объем продовольственных запасов в ближайшие три года составит не менее 69,7 тысячи тонн. Их должно хватить на полтора месяца снабжения 5,2 млн жителей Северной столицы из расчета 300 граммов хлебных продуктов в день.
Неснижаемый запас в ближайшие три года составит 31,1 тысячи тонн, в том числе 21,7 тысячи тонн пшеницы и 9,4 тысячи тонн ржи.