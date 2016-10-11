Куратор строительства «Зенит-Арены» перебрался работать из Смольного на стадион
«С сегодняшнего дня он, можно сказать, живет на стадионе. Вице-губернатор прибывает на объект в восемь часов утра и не покидает его, пока не заступит вторая смена, а это уже 20:00», - сообщили в пресс-службе чиновника
Власти Санкт-Петербурга решили всерьез взяться за достройку стадиона «Зенит-Арена», который по плану должен быть сдан до конца текущего года. В связи с этим вице-губернатор города Игорь Албин, курирующий строительство, сменил кабинет в Смольном на помещение непосредственно на стройке.
«С сегодняшнего дня он, можно сказать, живет на стадионе. Вице-губернатор прибывает на объект в восемь часов утра и не покидает его, пока не заступит вторая смена, а это уже 20:00», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе чиновника.
Сам г-н Албин заявил, что будет работать на стройке до ввода объекта в эксплуатацию, то есть до 25 декабря 2016 года.
В заседаниях комиссий и других рабочих органов чиновник участвует по видеосвязи.
Напомним, в июле петербургские власти объявили о расторжении контрактов на строительство стадиона с подрядчиками - ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб» и АО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой».
Причиной расторжения контракта власти назвали низкие темпы производства работ и плохое качество работ.
«Инжтрансстрой-СПб» в ответ обратился в суд с требованием признать недействительным односторонний отказ от госконтрактов. Заседание отложено до 31 октября.
Новым генподрядчиком строительства стадиона была выбрана компания «Метрострой», получившая контракт стоимостью почти 8 млрд рублей. Кроме того, ради стадиона питерские власти утвердили план переброски 2,6 млрд рублей со строительства больниц и школ на «Зенит-Арену».