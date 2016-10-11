Победительницей конкурса «Самое красивое лицо мира» стала жительница Красноярска
Конкурс проходил в Монголии. За титул самого красивого лица мира боролись 60 девушек из Европы, Азии, Америки и Африки
Победительницей мирового конкурса «Самое красивое лицо мира» стала россиянка. Это жительница Красноярска Алена Раева.
Конкурс проходил в Монголии. За титул самого красивого лица мира боролись 60 девушек из Европы, Азии, Америки и Африки.
В финале конкурсантки выходили в национальных костюмах, вечерних платьях и купальниках, а также проводили интервью с жюри, сообщает газета Metro.
Победительнице вручили корону, денежный приз и картину, которую специально нарисовал известный в Монголии художник. Кроме того, в течение года победительницу будут приглашать на благотворительные акции.
Титул вице-мисс получила участница из Замбии, второй вице-мисс стала представительница Филиппин, а третьей – представительница Монголии.