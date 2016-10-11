Яркий, но локальный протест
Эксперты зафиксировали двукратный рост числа трудовых конфликтов в России
За три последних месяца в России вдвое увеличилось число трудовых конфликтов, следует из свежего доклада Центра экономических и политических реформ. Основная причина недовольства — задержка зарплат.
Трудовых конфликтов стало больше
Центр экономических и политических реформ (ЦЭПР), возглавляемый бывшим сотрудником Центризбиркома политологом Николаем Мироновым, подсчитал количество трудовых конфликтов, возникших в третьем квартале 2016 года. Как выяснили эксперты ЦЭПР в своем новом докладе (есть у РБК) о социально-экономической ситуации в России, всего за третий квартал этого года зафиксировано 544 конфликтных случая, связанных с трудовыми отношениями в 78 регионах.
В третьем квартале трудовых конфликтов почти вдвое больше, чем во втором, констатируют эксперты: тогда они насчитали 263 случая.
Трудовые конфликты в определении ЦЭПР — это митинги, пикеты, забастовки из-за ухудшений условий труда, расформирования предприятий, увольнений, задержки зарплаты. Эксперты проводят свой анализ на основании сообщения СМИ и официальной статистики.
Мониторинг социально-экономической ситуации в России ЦЭПР проводит с начала 2016 года. За первые месяцы эксперты зафиксировали 132 случая трудовых конфликтов в 57 регионах (без учета Москвы и Санкт-Петербурга). В марте ситуация с трудовыми конфликтами обострилась: в ЦЭПР выявили 97 новых конфликтных случаев. Увеличение трудовых конфликтов продолжается весь год, подчеркивают авторы доклада.
Задержки зарплат
Основная доля трудовых конфликтов вызвана задержками заработной платы, собственно трудовых протестов за третий квартал насчитывается 69, указывают эксперты. Согласно данным Росстата на 1 сентября этого года, суммарная задолженность по заработной плате составила 3,531 млрд руб. По сравнению с данными на 1 августа, когда бюджетные учреждения и частные предприятия накопили максимальные долги перед работниками, задолженность снизилась на 135 млн руб. (на 3,7%).
Полностью или частично не получают зарплату сегодня 66 тыс. человек, из них 45% — работники обрабатывающих производств, 27% — строительства, 8% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовок, 7% — производства и распределения электроэнергии, газа и воды, 4% — добычи полезных ископаемых и транспорта, приводятся данные в докладе.
Задолженность по зарплатам из-за несвоевременного получения средств из бюджетов всех уровней составила 54 млн руб. (1,5% в общей структуре задолженности) и увеличилась по сравнению с 1 августа 2016 года на 38 млн руб. (в 3,5 раза).
Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся еще в 2015 году, приходится 978 млн руб., на долги за 2014 год и ранее — 620 млн руб.
Но снижение общей суммы задолженности по зарплатам выглядит нелогичным на фоне резкого роста количества конфликтных случаев в трудовой сфере, в том числе вызванных невыплатами зарплаты, отмечают эксперты. Они предполагают, что органы официальной статистики фиксируют не все конфликтные ситуации.
Задержки зарплат уже приводят к акциям протеста. Невыплата денег нескольким сотням горняков четырех шахт в городе Гуково Ростовской области вынудила их 22 августа этого года объявить голодовку, которая была приостановлена лишь в конце сентября этого года. В минувшую пятницу, 7 октября, представители более 2 тыс. горняков из шахт «Замчаловская», «Алмазная», «Ростовская» и «Гуковская» передали обращение с просьбой выплатить долги по зарплате президенту Владимиру Путину. Для того чтобы передать обращение, представители шахтеров приехали в Москву.
Рейтинг регионов
ЦЭПР составил очередной рейтинг регионов по социально-экономической напряженности в сфере трудовых отношений. Рейтинг, как и мониторинг социально-экономической ситуации, выстраивался на основании мониторинга трудовых протестов и анализа официальной статистики.
Эксперты отмечают, что худшая социально-экономическая ситуация в Приморском крае, Бурятии, Крыму, Забайкальском крае, Амурской области, Хабаровском крае, Северной Осетии, Удмуртии, Свердловской области.
Во втором квартале самый высокий уровень социально-экономический напряженности эксперты ЦЭПР фиксировали в Перми и Свердловской области, эти же регионы были в числе худших и в первом квартале. Следом в предыдущем докладе ЦЭПР шли Иркутская, Владимирская и Костромская области, Ненецкий автономный округ, Хакасия, Карелия и Крым, Новгородская и Нижегородская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.
Число протестов будет расти
Положение предприятий почти всех отраслей ухудшается, происходит это из-за роста дефицита региональных бюджетов, санкций, а также сохраняющейся высокой налоговой и административной нагрузки на бизнес, уточнил РБК директор ЦЭПР Николай Миронов. Кризис, по его словам, уже привел к значительному падению производства и внутреннего спроса, что, в свою очередь, спровоцировало разорение предприятий. Проблемы на производствах заставляют их руководителей прибегать к открытому и скрытому (к примеру, через общественные отпуска) высвобождению работников, сокращениям, невыплате зарплат и переводу трудовых отношений в «тень», уточняет Миронов.
С другой стороны, подчеркивает эксперт, в социально-трудовой сфере наблюдается еще одна неприятная ситуация: многие руководители предприятий выводят деньги за рубеж. Предприятия в итоге банкротятся, а люди остаются без работы, говорит Миронов, и таких случаев, которые напоминают социально-экономическую ситуацию в России 1990-х годов, становится все больше, делится наблюдениями директор ЦЭПР. «Очевидно, что рост числа случаев невыплаты зарплат и массовых сокращений будет продолжаться, особенно острой эта проблема будет после секвестра бюджета 2016 и 2017 годов», — ожидает Миронов.
Все это, прогнозирует Миронов, приведет к обострению социального протеста, но до масштабных акций в среднесрочной перспективе не дойдет, поскольку власти удается «зачищать» независимые источники активизма. Пока, уверен эксперт, мы будем наблюдать «пусть и яркий, но все же локальный протест».
С тем, что текущая ситуация в экономике напоминает 1990-е годы, согласен и секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков. Он, как и Миронов, не ждет в ближайшее время масштабных трудовых протестов, но на местах не исключает крайних форм выражения недовольства. Например, говорит Шершуков, работники того или иного предприятия могут взять в заложники директора, пока тот не отдаст долги по зарплате.