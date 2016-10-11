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11 октября 16:51
Ганапольский Матвей

Журналист, обозреватель

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Про Солженицына и мусор

Плохую историю нужно описывать, чтобы не пиарить авторов. Поэтому, скажу так: некий человеческий мусор притащил чучело Солженицына к музею ГУЛАГа и повесил на воротах.

Дальше я должен что-то писать про всемирно-историческое значение Солженицина, про его роль в том, чтобы овощное население узнало про сталинские репрессии, понимало, куда сгинули их деды и отцы и прочее бла-бла. Дальше, видимо, нужно сОвестить этот мусор и читать ему лекцию, что Солженицын был хорошим и его трогать не следует, а потом спрашивать – а в какой школе, мусор, ты учился, и кто тебя так воспитал. Ещё я должен вспомнить, что повешенного когда-то посещал Путин и даже говорил писателю хорошие слова.

Ничего этого я делать не буду. Мне плевать, как имя этого мусора, где он учился, кто его надоумил вешать Солженицына, и кто посещал автора для вручения правительственных наград.

Поэтому, скажу просто. Писатель Солженицын совершил несколько жизненных подвигов, а, главное, написал пару книг про нашу чудовищную историю. Прочитав «Архипелаг ГУЛАГ», не веришь, что страна могла планово уничтожать свой народ. А изучив «Красное колесо» понимаешь, что страна смогла бы и не такое — так она устроена. И лишь смерть Сталина-душегуба спасла народ от какого-то запредельного истребления.

Так вот, наш мусор Солженицына не читал, мусор смотрел телепередачи, где «патриоты»... ну, известно, чем занимаются «патриоты» в телепередачах госканалов – разжигают ненависть и нетерпимость.

Но это тоже неинтересно, откуда происходит мусор – этим пусть правоохранительные органы занимаются. Важно понимать, что разговоры о том, что у Путина абсолютная власть на этом случае кончаются. Первую точку, вернее точки, поставил Кадыров, который Путина, по факту, в грош не ставит. А сейчас простой мусор повесил чучело человека, которого, как считается, Путин уважает и даже периодически вспоминает.

Все говорят, что в России авторитаризм и даже диктатура, а на самом деле в России безвластие. Раньше думалось, что не работает только правительство, а теперь понимаешь, что и в президента можно смачно плюнуть, причём, без последствий.

В общем, в этом, поднимающем голову, мусоре пусть разбирается либо Путин, если он понял, как его унизили, либо еще кто-то.

Так что, у меня есть простое требование – оградить Солженицына от мусора. Россия и так нравами не блещет, так тут ещё демонстративно вешают Лауреата Нобелевской премии по литературе.

Но Путин вряд ли что-то скажет – он у нас небожитель и жаждет рейтинга, ему нужно, чтобы в 18-м году за него проголосовал даже мусор.

Но я готов и к этому. Для меня память о Солженицыне не в его чучеле, ни в музее даже – память про него в его книгах. Эти книги можно даже сжечь – думаю, к этому идёт, но всё равно они останутся в интернете.

На это и надежда.

Источник - Эхо Москвы

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