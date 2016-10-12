Житель Владивостока подал в суд на жену-вегетарианку за отказ кормить детей мясом
По заявлению отца семейства дело было возбуждено по административной статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»
Житель Владивостока подал в суд на свою жену-вегетарианку. Мужчина пожаловался на супругу, которая из-за своих убеждений негативно влияет на физическое развитие детей.
Мужчина выступил против жены, которая не кормит их общих детей мясом. По заявлению отца семейства дело было возбуждено по административной статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», но затем закрыто за отсутствием состава правонарушения, сообщает агентство PrimaMedia.
Сотрудники органов опеки и инспекции по делам несовершеннолетних навестили семью истца и увидели «упитанных детей и полный холодильник продуктов». Сами дети никаких жалоб в адрес матери не высказали.
Дети здоровы, нареканий к их состоянию у специалистов не оказалось, условия проживания нормальные, сообщили проверяющие.
Портал Primpress.ru сообщает, что женщина тем не менее продолжает кормить свою семью блюдами из продуктов растительного происхождения.