Меню
Общество
Наши мерседесы самые лучшие мерседесы в мире
ЕСПЧ
Анастасия Корня Алексей Никольский
Ведомости
12 октября 18:57

Россия ответит в Страсбурге за полицейского-правдоруба

Его уволили из органов за видеообращение с критикой «палочной» системы и одиночный пикет

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу тольяттинского участкового Алексея Мумолина, уволенного в 2010 г. за критику системы. Российским властям предстоит ответить на два вопроса: было ли нарушено право Мумолина на свободу слова и до какой степени государство вправе устанавливать ограничения, связанные с должностными обязанностями полицейского?

Вдохновленный примером выступившего с видеообращением к президенту майора МВД Алексея Дымовского, Мумолин в 2009 г. опубликовал в интернете видеоролик схожего содержания – о действующей в органах внутренних дел «палочной» системе, когда от участковых требуют обеспечить по 15 административных и три уголовных дела в месяц.

В результате Мумолину было объявлено о неполном служебном соответствии. Когда он пожаловался на это газете «Тольяттинское обозрение», то получил строгий выговор. Тогда Мумолин провел одиночный пикет, после которого его уволили из органов.

Суды общей юрисдикции подтвердили правоту милицейского начальства: закон «О милиции» (как и нынешний «О полиции») запрещает служащему публичные высказывания о деятельности госорганов и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности. Но Конституционный суд поддержал Мумолина, признав за полицейскими и чиновниками право публично выражать свое мнение, «если оно соответствует общественным интересам, а мотивом выступления не является обида или достижение личных целей». Впрочем, по мнению Конституционного суда, речь шла о неправильном толковании правовых норм чиновниками и судами – оспоренные положения законов о госслужбе и милиции суд признал соответствующими Конституции.

Несмотря на это, жалоба Мумолина по-прежнему актуальна, считает адвокат Ильнур Шарапов, представляющий бывшего полицейского в ЕСПЧ. Дисциплинарные взыскания с него не сняли, на службе не восстановили – фактически решение Конституционного суда проигнорировали, заключает адвокат. Насколько известно, это первая жалоба в ЕСПЧ на запрет критики от российского полицейского, говорит Шарапов, но ранее суд сформулировал позицию по обращению бывшей судьи Мосгорсуда Ольги Кудешкиной, уволенной за критику судебной системы. Право на выражение собственного мнения важнее сохранения авторитета судебной власти, указал тогда Страсбург.

Представитель ГУ МВД по Самарской области от комментариев воздержался. По мнению одного из сотрудников полиции, служившего тогда с Мумолиным, «он вел себя в той ситуации неправильно» и был уволен в соответствии с законодательством, хотя и заявлял о реальных проблемах.

Читайте также
ЕСПЧ присудил 23 тысячи евро россиянину, которого выбросили с гирей из окна отдела полиции
Минюст после жалобы правозащитников начал выплаты россиянам по искам ЕСПЧ
Минюст впервые попросил КС разрешить не исполнять вердикт Страсбургского суда
Сейчас на главной
Горячие новости
Житель Владивостока подал в суд на жену-вегетарианку за отказ кормить детей мясом
По заявлению отца семейства дело было возбуждено по административной статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»
Горячие новости
Глава Центробанка призвала россиян снизить объемы потребления
В своем выступлении на форуме «Россия зовет!» глава ЦБ отметила, что потребление россиян должно расти такими темпами, которые не приведут к повышению инфляции и созданию «пузырей» на рынке
Горячие новости
Якутский триллер номинирован на «Золотой глобус»
В список претендентов на кинопремию «Золотой глобус» включен снятый в Якутии триллер «Мой убийца». Картина номинирована на премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке». При этом фильм «Мой убийца» позиционируется не как российский, а именно как якутский
Горячие новости
Китайский пользователь сообщил о взрыве своего iPhone 7. Это уже второй случай
Стало известно о втором случае самовозгорания нового смартфона компании Apple iPhone 7. Очередной инцидент произошел в Китае. Пользователь сообщил, что телефон взорвался у него прямо в руках, когда он снимал видео
Горячие новости
Министра спорта Виталия Мутко могут повысить до вице-премьера
Президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта заявил, что в кабинете министров появится вице-премьер, который будет курировать все эти направления
смартфоны
Samsung прогорает на Galaxy Note 7
Samsung Electronics остановила производство своей флагманской модели смартфонов Galaxy Note 7. Сам производитель говорит пока только о корректировке объема поставок. Тем временем крупнейшие операторы США и Австралии уже прекратили продажу проблемного гаджета ...
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Путин потребовал сократить финансирование профспорта из средств бюджета
Президент России Владимир Путин выступил за сокращение объемом финансирования профессиональных спортивных клубов из бюджета. Глава государства призвал госкомпании и региональные власти снизить затраты на содержание профспорта
Горячие новости
Чиновников обязали вернуть своих детей из-за границы
Российским чиновникам, в том числе и высокопоставленным, рекомендовано вернуть на родину детей, обучающихся за границей. Детям чиновников не разрешается дожидаться окончания учебы. Они должны перевестись в российские учебные заведения
Авторская колонка
Про Солженицына и мусор
Плохую историю нужно описывать, чтобы не пиарить авторов. Поэтому, скажу так: некий человеческий мусор притащил чучело Солженицына к музею ГУЛАГа и повесил на воротах. Дальше я должен что-то писать про всемирно-историческое значение Солженицина ...
Ганапольский Матвей
Горячие новости
Самовозгорание Samsung Galaxy Note 7 попало на видео
Самовозгорание смартфона Galaxy Note 7 производства южнокорейской компании Samsung сняли на видео. Инцидент произошел ы одном из ресторанов сети быстрого питания Burger King в Южной Корее
Семейный бизнес
Своих не бросаем?
​Что ни говори, а прав все-таки народ. «Ворон ворону глаз не выклюет», «Рыбак рыбака видит издалека» - эти пословицы сразу приходят на ум, когда смотришь, как наши политики и чиновники ведут бизнес.
Горячие новости
Новый глава Севастополя начал работу со скандала
В «Изумруде» рассказали, что губернатор города, его семья и члены его команды заселились в пансионат в день его назначения на пост - 28 августа. За время проживания в учреждении врио губернатора и его сопровождению было оказано услуг почти на 3,8 млн рублей
Горячие новости
«Продал бизнес, тихо сидел за границей»
Следственный органы закрыли уголовные дела в отношении бывшего вице-президента Олимпийского комитета России и экс-председателя совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова и его брата
конфликты
Яркий, но локальный протест
За три последних месяца в России вдвое увеличилось число трудовых конфликтов, следует из свежего доклада Центра экономических и политических реформ. Основная причина недовольства — задержка зарплат ...
Горячие новости
Россия сняла ограничение на ввоз в страну турецких фруктов
Российские власти сообщили о возвращении на отечественный рынок фруктов из Турции. Соответствующее решение было принято в ходе специальной сессии 23-го Мирового энергетического конгресса в Стамбуле, в котором принял участие президент Владимир Путин
Горячие новости
Победительницей конкурса «Самое красивое лицо мира» стала жительница Красноярска
Конкурс проходил в Монголии. За титул самого красивого лица мира боролись 60 девушек из Европы, Азии, Америки и Африки
Горячие новости
Куратор строительства «Зенит-Арены» перебрался работать из Смольного на стадион
«С сегодняшнего дня он, можно сказать, живет на стадионе. Вице-губернатор прибывает на объект в восемь часов утра и не покидает его, пока не заступит вторая смена, а это уже 20:00», - сообщили в пресс-службе чиновника
Владимир Мединский
Владимир Мединский останется доктором исторических наук
Высшая аттестационная комиссия (ВАК) отозвала направленное в диссертационный совет заявление о лишении министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук и теперь ВАК предстоит решить, в каком диссовете оно будет рассмотрено ...