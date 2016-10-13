В Приморье проводится проверка по факту отчисления из школы онкобольных учениц
По данным агентства «Чайковские новости», директор одной из местных гимназий потребовала, чтобы две девочки, проходившие длительное лечение от рака, покинули учебное заведение ...
В Приморском крае проводится проверка по факту отчисления из гимназии двух учениц, которые вынужденно пропускали занятия по причине лечения онкологического заболевания.
«Медицинский диагноз (онкологическое заболевание) не является законным основанием для исключения ребенка из образовательной организации любого уровня», - заявил региональный уполномоченный по правам ребенка Павел Миков.
Омбудсмен отметил, что пока к нему обратилась только одна из отчисленных учениц.
Комиссия по делам несовершеннолетних также изучит обстоятельства случившегося, сообщает «Интерфакс».
По данным агентства «Чайковские новости», директор одной из местных гимназий потребовала, чтобы две девочки, проходившие длительное лечение от рака, покинули учебное заведение. Директор считает, что прогулы детей «портят показатели». По данным журналистов, дети перевелись в другие школы.
При этом директор гимназии Марина Русинова опровергла информацию об отчислении детей.