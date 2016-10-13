Ученые признали игру Pokemon Go полезной для здоровья
Популярная во всем мире игра для смартфонов Pokemon Go, как выяснилось, положительно влияет на здоровье людей. Мобильная игра с элементами дополненной реальности заставляет пользователей вести более активный образ жизни
Популярная во всем мире игра для смартфонов Pokemon Go, как выяснилось, положительно влияет на здоровье людей. Мобильная игра с элементами дополненной реальности заставляет пользователей вести более активный образ жизни.
Сотрудник Стэнфордского университета Тим Алтхофф провел исследование совместно с аналитиками Microsoft Research Брайном Уайтом и Эриком Хорвитцем выяснил, что в среднем ловцы покемонов делают на 1473 шага в сутки. Это на 26% больше, чем показатели среднестатистических граждан.
Таким образом, считает ученый, игра Pokemon Go может оказать положительное влияние на продолжительность жизни населения, сообщает портал Rus2Web.
Исследователи также проанализировали физиологические показатели пользователей приложения. Оказалось, что средний возраст игроков составляет 33 года. 36,5% из них имеют излишний вес, а у 28,2% - имеется ожирение.
Pokemon Go - мобильная игра с элементами дополненной реальности. Цель этой игры - находить и тренировать покемонов в реальном мире.
Отметим, что в России данная игра может оказаться под официальным запретом. Чиновники считают, что игра Pokemon Go была разработана американскими спецслужбами с целью ведения шпионской деятельности.