«Заглохнет» ли дело Захарченко, как «заглохло» дело Скрынник?
Вчера стало известно, что Мосгорсуд по итогам рассмотрения жалоб адвокатов экс-губернатора Кировской области Никиты Белых отменил постановление об аресте его имущества, а также имущества его уже бывшей супруги Эллы. Как уже заявил, комментируя решение суда адвокат Вадим Прохоров, «обоснованные сомнения возникают во всей версии следствия относительно того, что наш подзащитный занимался преступной деятельностью».
Для многих, кто следит за расследованием дела бывшего губернатора Вятки, задержанного 24 июня этого года с поличным в московском ресторане при получении взятки в одном из ресторанов города Москвы уже сейчас становится очевидно, что вырисовывающийся после решения суда сценарий развития дела может привести к тому, что обвиненному в получении взятки в особо крупном размере «Лефортовскому сидельцу» Никите Белых в заключении осталось томиться очень недолго, а обещавшего стать громким судебного процесса может и вовсе не быть.
О том, что борьба с коррупцией в России очень напоминает рыбалку на канале Discovery - это когда поймали, показали, отпустили - говорят и результаты недавнего соцопроса. «Крупные уголовные дела, заведенные по факту коррупции, россияне в большинстве своем не считают проявлением системной борьбы властей со взяточничеством. Так, 57% наших сограждан называют их скорее показательными акциями, тогда как обратного мнения придерживаются только 33%», – говорится в материалах ВЦИОМ, опубликованных на днях по итогам масштабного исследования отношения россиян к коррупции.
Не исключено, что щемящая душу история бывшего полковника Дмитрия Захарченко, по версии ВЦИОМ обретшего поистине всероссийскую славу, также вскоре может пополнить копилку этих самых «скорее показательных акций», куда ранее уже попали упомянутые респондентами ВЦИОМ дела экс-министра обороны Сердюкова, его бывшей подчиненной Евгении Васильевой и т.д. Слишком короток и неубедителен в России век масштабного антикоррупционного раследования, слишком часто бывает «замах на рубль, а удар – на копейку».
Вряд ли об этом думал тележурналист телеканала «Россия 1» Александр Рогаткин, когда с вертолета на бреющем полете снимал над Лазурным берегом кадры для своего фильма-расследования «Всласть имущие», показанного почти 4 года назад в программе Аркадия Мамонтова «Специальный корреспондент». Среди прочего фильм рассказал и о расследовании хищений в государственной компании «Росагролизинг»: «схема была такой: фермерские хозяйства получали кредиты на приобретение комбайнов, зернохранилищ и коровников. В итоге - ни денег, ни коровников». Комментируя тогда ситуацию первый заместитель генерального директора ОАО «Росагролизинг» Людмила Приданова отметила, что «в настоящее время нами подано более тысячи исковых заявлений по возврату денежных средств на общую сумму около 39 миллиардов рублей».
Про то, сколько государственных миллиардов удалось возвратить, а сколько до сих пор обеспечивают шикарную жизнь среди роскошных средизимноморских и альпийских пейзажей казнокрадам из команды Елены Скрынник новые фильмы пока не снимают. Да и сама история с расследованием хищений из «Росагролизинга» имеет такой запутанный характер, что даже наши правоохранительные органы не могут решительно сказать, ведется ли расследование по злоупотреблениям в компании и какова судьба украденных, как утверждает телеканал «Россия 1» 39 миллиардов. Если бы не Федеральная прокуратура Швейцарии, с 2013 года занимающаяся собственным расследованием происхождения средств на банковских счетах Елены Скрынник, а в 2015 году, как сообщали СМИ, даже арестовавшая счета экс-министра сельского хозяйства России, вообще было бы трудно понять, как обстоит дело с расследованием этой истории.
По данным портала «Все о коррупции в России», Генеральная прокуратура России недавно подтвердила наличие поступившего от швейцарских прокуроров запроса на оказание помощи в расследовании отмывания Еленой Скрынник денежных средств, который, по информации надзорного ведомства, находится сейчас на исполнении в Следственном комитете России. Видимо, осталось только разобраться, что по этому поводу думают в самом Следственном комитете, равно как и прояснить наконец-то вопрос, если и не относительно судьбы пропавших миллиардов, то хотя бы почему швейцарской стороне вопреки всем конвенциям не оказывается помощь в их собственном расследовании, результаты которого так или иначе интересуют (по идее, даже весьма интересуют) и российскую сторону.
Однако, и без фильмов на канале «Россия 1» понятно, что пока российские правоохранительные органы вместо борьбы с коррупцией успешно «воюют» друг с другом, когда и историю Дмитрия Захарченко можно представить не более, чем очередным эпизодом в извечном противостоянии органов внутренних дел и государственной безопасности, коррупционеры всех мастей, а особенно высокопоставленные, так и будут уплывать из «антикоррупционного невода». И для этого вовсе не нужна «магия 85-го уровня», как в случае с Шакро Молодым (в миру Захарий Калашов), когда из дела могут исчезнуть не просто отдельные эпизоды, а вообще может раствориться все дело.
В конце концов, как правильно заметил адвокат Юрий Новиков, комментируя происхождение миллиардов Захарченко: «нет в принципе никаких доказательств, что деньги криминальные. В России нет уголовной ответственности за незаконное хранение денег. У нас не действует статья 20 Конвенции о коррупции, которая предусматривает, что если у госслужащего обнаружили много денег и нельзя объяснить их происхождение, то это должно конфисковываться»...
Вот уж действительно Россия – это вам не Швейцария, охотно сующая свой нос в происхождение осевших на банковских счетах миллиардов. У нас предпочитают смотреть канал Discavery! Так что, воистину ловись рыбка, большая и маленькая. Ловись показательно!