Волгоградские казаки открыли массажный салон в помещении для патриотической работы
Казачью общину города Камышин Волгоградской области заподозрили в использовании муниципального помещения в коммерческих целях. По данным региональных СМИ, казаки организовали массажный кабинет в помещении, которое было выделено им бесплатно для патриотической работы
Казачью общину города Камышин Волгоградской области заподозрили в использовании муниципального помещения в коммерческих целях. По данным региональных СМИ, казаки организовали массажный кабинет в помещении, которое было выделено им бесплатно для патриотической работы.
Волгоградский портал V1.ru сообщает, что объявление об открытии массажного салона появилось на доме №21 по улице Давыдова. В этом здании на первом этаже городские власти Камышина предоставляют бесплатные помещения для общественных организаций и политических партий.
Представители казачьей общины решили открыть коммерческий массажный салон в кабинете, который был им выделен для общественной и патриотической работы. Со слов журналистов, на вывеске о месте базирования казачьей станицы написано мелко, а о массажных услугах - большими буквами.
В отделе по приватизации, аренде и работе с муниципальной собственностью администрации Камышина пообещали разобраться в ситуации.