Меню
Общество
Кто последует вслед за Хорошавиным, Гайзером и Белых?
здравоохранение
Константин Громов
14 октября 15:25

Помутнение рассудка

К какой черте подводят россиян и российскую медицину чиновники Правительства и главы регионов

Ну вот и дождались праздника. Правительство открыто сказало, что денег в стране на здравоохранение почти нет. И в ближайшем будущем не предвидится. Более того, губернаторы начали транслировать вслух тезис, который так стеснялась озвучить глава Минздрава – о самоокупаемости медицины.

Согласно проекту, подготовленному Минфином, в 2017 году Правительство сократит расходы на здравоохранение на 33%. Всего на поддержание здоровья нации выделят 362 млрд. рублей (в этом году объем финансирования составлял 544 млрд рублей). Сильнее всего пострадают и без того едва держащиеся на плаву больницы и поликлиники – на них расходы сократятся на 39% и 40% соответственно. Не стоит надеяться на вал новых разработок и ученым-фармакологам – расходы на прикладные исследования урезаны на 21%, до 16 млрд рублей. Сокращают и финансирование мероприятий по санитарно-эпидемиологическому благополучию – с 17,473 млрд до 14,68 млрд рублей.

Причина секвестра, в принципе, очевидна: жесткий дефицит бюджета-2017, который  сверстан с дефицитом в размере 2,74 трлн рублей при доходах в 13,4 трлн рублей и расходах в 16,1 трлн рублей. Напомним, что ранее, в сентября глава Правительства Дмитрий Медведев уже анонсировал «оптимизацию» государственных трат, «сокращая менее эффективные расходы». Видимо, расходы на здоровье россиян (а также на образование и культуру) в понимании премьера относятся именно к неэффективным тратам.

В принципе, информация о бюджете не добавила никаких новых черт в отношении представителей здания на Кранопресненской,2 к населению Российской Федерации. Его принцип известен давно – скинуть с себя как можно больше любой ответственности, в первую очередь, социальной. Но даже этого правительственные чиновники как следует сделать не умеют. Иначе как объяснить следующий забавный факт.

11 октября зампред (и главный экономист) Внешэкономбанка Андрей Клепач заявил, что расходы бюджета на здравоохранение в России необходимо увеличить до 6-7% ВВП. «Если мы хотим ускорить рост, а главное существенно изменить качество человеческого капитала и стандартов жизни, здесь необходим существенный перелом тенденций. Если мы берем расходы на здравоохранение, это должен быть выход на планку в 6, а потом в 7 % ВВП. Это ниже, чем большинство европейских стран», - сказал он в ходе международной экономической конференции, организованной Сибирским отделением РАН. Но вместо роста в настоящее время траты на здравоохранение сокращаются с 4 до 3,5% от ВВП, стыдливо отметил он. По мнению главврача диагностического центра и стоматологической поликлиники ТГМУ Евгения Пичугина, эти цифры близки к реальности. «Для сравнения, в Европе 10-12%, в США – 16-18%, но там и ВВП несоизмеримо больший», говорит он. Грустный комизм ситуации заключается в том, что председателем правления Внешэкономбанка является Дмитрий Анатольевич Медведев. Как соотнести адекватность информации двух топов одной организации – непонятно.

Но победителем этого чиновного антисоциального «марафона» стал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. На последнем оперативном совещании он без обиняков призвал принципиально увеличить объем платных услуг в медучреждениях: «Мы прибавили по платным услугам за девять месяцев, но я считаю, что этого недостаточно, можно сделать гораздо больше. Мы вложили огромные бюджетные деньги в развитие инфраструктуры, в развитие спортобъектов, медицинских учреждений, но нет никакой отдачи. Учреждения должны быть самоокупаемыми». Правда, как пример самоокупаемости он привел… бассейн. Судя по гробовому молчанию пресс-служб пензенских министерств, в ведомствах просто не знают, как реагировать на такие перлы главы региона.

По мнению аналитика ГК «Финам» Тимура Нигматуллина, в случае с медицинскими учреждениями непонятно, что губернатор подразумевает под самоокупаемостью. «В России действует система гарантий бесплатного оказания медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования. Отчисления в фонд ОМС производятся за счет взносов населения. Таким образом, государственные и муниципальные учреждения медицины не обязаны быть самоокупаемыми с учетом такого источника финансирования»,- приводит его слова «Коммерсантъ». Сомневается и в эффективности безоглядного применения различных рыночных механизмов к системе здравоохранения (в частности, аутсорсинга) и Евгений Пичуев. «В некоторых регионах есть примеры, когда сторонним исполнителям передаются принципиально важные функции – автопарк машин скорой помощи, столовые, - говорит он. – Что будет, если больница уровня тверской областной, где в стационаре около 1000 человек, отдаст столовые и кухни сторонней фирме, а она окажется недобросовестным поставщиком? Люди останутся голодными…». Конечно, просчитывать выгодные варианты, особенно в кризис, нужно, говорит медик. «Но здравоохранение – социально важная сфера, и подходить к аутсорсингу нужно грамотно, просчитывая все риски, так как они могут быть очень велики», считает он.

В связи с урезанием расходов на медицину становятся неочевидными и перспективы повышения заработной платы врачей. Напомним, что на повышение зарплат медицинским работникам потребуется в 2017 году 71 млрд. рублей, в 2018 – 197 млрд. рублей и в 2019 – 219 млрд. рублей. В общей сумме Фонду обязательного медстрахования необходимо вложить 500 млрд. рублей, однако таких средств у фонда нет. Нехватку обещают покрыть из бюджета, но будут ли необходимые средства при их остром дефиците – вопрос.

Огромную роль в нестабильной финансовой ситуации вокруг российского здравоохранения играет и абсолютно дезорганизованная деятельность Минздрава в вопросах определения реальной потребности в финансовых ресурсах. «Так, до сих пор не разработан главный инструмент расчета финансирования – стандарты медицинской помощи, которые могли бы при их расчете показать истинную потребность в средствах на здравоохранение, – говорит директор Фонда независимого мониторинга «Здоровье», член Общественной палаты РФ Эдуард Гаврилов. – В результате такой провальной политики уже два года (2015 и 2016) Минфин России забирает в федеральный бюджет более 90 миллиардов рублей ежегодно. А эти деньги могли бы пойти на рост тарифов и зарплату медицинских работников. В проекте бюджета ФОМС на 2017-2019 годы мы такого не видим, но в отсутствие расчетов риск, что при доработке бюджета эта строка расходов не появится вновь, остается».

По словам Эдуарда Гаврилова, в 2017 году подушевой норматив финансирования медпомощи увеличится на 7,5%. Но хватит ли этого, чтобы оплатить ощутимо выросшие коммунальные и другие бытовые услуги, лекарственные препараты, транспортные расходы бригад скорой медицинской помощи и при этом обеспечить рост зарплаты медработников, непонятно.

Читайте также
В Липецке скончался мужчина с панкреонекрозом, которому дважды отказали в госпитализации
Минздрав предлагает ужесточить наказание за нападение на медиков
Экс-главврач клинической больницы Симферополя оказалась под следствием из-за высокой зарплаты
Сейчас на главной
Горячие новости
Когда рак на горе свистнет
«Если вдруг нефть будет по 80, если бюджетная ситуация сложится таким образом, что возможность появится, то тогда можно будет предусмотреть возможность частичной разморозки. Например, 4% взносов пойдут в страховую, а 2% на накопительную часть», - заявили в Министерстве финансов России
Горячие новости
Курортный сбор в качестве эксперимента введут в пяти российских регионах
Курортный сбор пока введут в пяти российских регионах. Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов сообщил, что в качестве пилотных выбраны Ставропольский край, Крым, Севастополь, Алтай и Кубань
авторынок
Кризис в автопроме будет длиться долго
Продажи автомобилей в России, которые с 2012 г. сократились почти вдвое, не превысят до 2020 г. 2 млн автомобилей в год. В среднесрочной перспективе разрыв между емкостью авторынка в России и созданными здесь мощностями будет составлять примерно 1 млн машин в год ...
Горячие новости
Одним патриотизмом сыт не будешь
Казачью общину города Камышин Волгоградской области заподозрили в использовании муниципального помещения в коммерческих целях. По данным региональных СМИ, казаки организовали массажный кабинет в помещении, которое было выделено им бесплатно для патриотической работы
Горячие новости
Туристов предупредили о нападениях зловещих клоунов
В Лондоне и других городах Великобритании, а также в Швеции произошло уже несколько нападений клоунов на людей. В некоторых случаях злоумышленники использовали холодное оружие. Британские журналисты окрестили их клоунами-убийцами
Горячие новости
Нобелевскую премию по литературе присудили рок-музыканту и писателю Бобу Дилану
Помимо Боба Дилана на Нобелевскую премию претендовали японский писатель Харуки Мураками, кенийский писатель Нгуи Ва Тхионго, норвежский драматург Юн Фоссе, американский классик Филипп Рот ...
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

смартфоны
Троянский Android
Объем средств, украденных с банковских счетов в РФ с помощью вирусов под мобильные устройства на ОС Android, за год вырос почти в пять раз, следует из отчетов экспертов. Программы-трояны распространяются через зараженные сайты, фальшивые мобильные приложения и самовольно изменяют содержимое веб-сайтов, на которые заходят пользователи.
Авторская колонка
«Заглохнет» ли дело Захарченко, как «заглохло» дело Скрынник?
Вчера стало известно, что Мосгорсуд по итогам рассмотрения жалоб адвокатов экс-губернатора Кировской области Никиты Белых отменил постановление об аресте его имущества, а также имущества его уже бывшей супруги Эллы. Как уже заявил, комментируя решение суда адвокат Вадим Прохоров, «обоснованные сомнения возникают во всей версии следствия относительно того, что наш подзащитный занимался преступной деятельностью».
Сапронов Сергей
Горячие новости
Ученые признали игру Pokemon Go полезной для здоровья
Популярная во всем мире игра для смартфонов Pokemon Go, как выяснилось, положительно влияет на здоровье людей. Мобильная игра с элементами дополненной реальности заставляет пользователей вести более активный образ жизни
Горячие новости
Минтранс введет систему «Платон» на пограничных пунктах
Министерство транспорта выступило с инициативой ввести аналог системы «Платон» на пограничных пунктах. Ведомство считает, что нужно брать плату за пользование пограничными пунктами для компенсации расходов на их реконструкцию
Горячие новости
В Приморье проводится проверка по факту отчисления из школы онкобольных учениц
По данным агентства «Чайковские новости», директор одной из местных гимназий потребовала, чтобы две девочки, проходившие длительное лечение от рака, покинули учебное заведение ...
Горячие новости
Был российский гражданин, а стал гастарбайтер
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил приравнять самозанятых россиян к гастарбайтерам. Имея статус иностранной рабочей силы, они будут обязаны покупать патент на доступ к социальной инфраструктуре
ЕСПЧ
Россия ответит в Страсбурге за полицейского-правдоруба
ЕСПЧ коммуницировал жалобу тольяттинского участкового Алексея Мумолина. Российским властям предстоит ответить на два вопроса: было ли нарушено право Мумолина на свободу слова и до какой степени государство вправе устанавливать ограничения
Горячие новости
Нет мяса, нет любви
По заявлению отца семейства дело было возбуждено по административной статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»
Горячие новости
Глава Центробанка призвала россиян снизить объемы потребления
В своем выступлении на форуме «Россия зовет!» глава ЦБ отметила, что потребление россиян должно расти такими темпами, которые не приведут к повышению инфляции и созданию «пузырей» на рынке
Горячие новости
Якутский триллер номинирован на «Золотой глобус»
В список претендентов на кинопремию «Золотой глобус» включен снятый в Якутии триллер «Мой убийца». Картина номинирована на премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке». При этом фильм «Мой убийца» позиционируется не как российский, а именно как якутский
Горячие новости
Китайский пользователь сообщил о взрыве своего iPhone 7. Это уже второй случай
Стало известно о втором случае самовозгорания нового смартфона компании Apple iPhone 7. Очередной инцидент произошел в Китае. Пользователь сообщил, что телефон взорвался у него прямо в руках, когда он снимал видео
Горячие новости
Министра спорта Виталия Мутко могут повысить до вице-премьера
Президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта заявил, что в кабинете министров появится вице-премьер, который будет курировать все эти направления