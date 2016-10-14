Помутнение рассудка
К какой черте подводят россиян и российскую медицину чиновники Правительства и главы регионов
Ну вот и дождались праздника. Правительство открыто сказало, что денег в стране на здравоохранение почти нет. И в ближайшем будущем не предвидится. Более того, губернаторы начали транслировать вслух тезис, который так стеснялась озвучить глава Минздрава – о самоокупаемости медицины.
Согласно проекту, подготовленному Минфином, в 2017 году Правительство сократит расходы на здравоохранение на 33%. Всего на поддержание здоровья нации выделят 362 млрд. рублей (в этом году объем финансирования составлял 544 млрд рублей). Сильнее всего пострадают и без того едва держащиеся на плаву больницы и поликлиники – на них расходы сократятся на 39% и 40% соответственно. Не стоит надеяться на вал новых разработок и ученым-фармакологам – расходы на прикладные исследования урезаны на 21%, до 16 млрд рублей. Сокращают и финансирование мероприятий по санитарно-эпидемиологическому благополучию – с 17,473 млрд до 14,68 млрд рублей.
Причина секвестра, в принципе, очевидна: жесткий дефицит бюджета-2017, который сверстан с дефицитом в размере 2,74 трлн рублей при доходах в 13,4 трлн рублей и расходах в 16,1 трлн рублей. Напомним, что ранее, в сентября глава Правительства Дмитрий Медведев уже анонсировал «оптимизацию» государственных трат, «сокращая менее эффективные расходы». Видимо, расходы на здоровье россиян (а также на образование и культуру) в понимании премьера относятся именно к неэффективным тратам.
В принципе, информация о бюджете не добавила никаких новых черт в отношении представителей здания на Кранопресненской,2 к населению Российской Федерации. Его принцип известен давно – скинуть с себя как можно больше любой ответственности, в первую очередь, социальной. Но даже этого правительственные чиновники как следует сделать не умеют. Иначе как объяснить следующий забавный факт.
11 октября зампред (и главный экономист) Внешэкономбанка Андрей Клепач заявил, что расходы бюджета на здравоохранение в России необходимо увеличить до 6-7% ВВП. «Если мы хотим ускорить рост, а главное существенно изменить качество человеческого капитала и стандартов жизни, здесь необходим существенный перелом тенденций. Если мы берем расходы на здравоохранение, это должен быть выход на планку в 6, а потом в 7 % ВВП. Это ниже, чем большинство европейских стран», - сказал он в ходе международной экономической конференции, организованной Сибирским отделением РАН. Но вместо роста в настоящее время траты на здравоохранение сокращаются с 4 до 3,5% от ВВП, стыдливо отметил он. По мнению главврача диагностического центра и стоматологической поликлиники ТГМУ Евгения Пичугина, эти цифры близки к реальности. «Для сравнения, в Европе 10-12%, в США – 16-18%, но там и ВВП несоизмеримо больший», говорит он. Грустный комизм ситуации заключается в том, что председателем правления Внешэкономбанка является Дмитрий Анатольевич Медведев. Как соотнести адекватность информации двух топов одной организации – непонятно.
Но победителем этого чиновного антисоциального «марафона» стал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. На последнем оперативном совещании он без обиняков призвал принципиально увеличить объем платных услуг в медучреждениях: «Мы прибавили по платным услугам за девять месяцев, но я считаю, что этого недостаточно, можно сделать гораздо больше. Мы вложили огромные бюджетные деньги в развитие инфраструктуры, в развитие спортобъектов, медицинских учреждений, но нет никакой отдачи. Учреждения должны быть самоокупаемыми». Правда, как пример самоокупаемости он привел… бассейн. Судя по гробовому молчанию пресс-служб пензенских министерств, в ведомствах просто не знают, как реагировать на такие перлы главы региона.
По мнению аналитика ГК «Финам» Тимура Нигматуллина, в случае с медицинскими учреждениями непонятно, что губернатор подразумевает под самоокупаемостью. «В России действует система гарантий бесплатного оказания медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования. Отчисления в фонд ОМС производятся за счет взносов населения. Таким образом, государственные и муниципальные учреждения медицины не обязаны быть самоокупаемыми с учетом такого источника финансирования»,- приводит его слова «Коммерсантъ». Сомневается и в эффективности безоглядного применения различных рыночных механизмов к системе здравоохранения (в частности, аутсорсинга) и Евгений Пичуев. «В некоторых регионах есть примеры, когда сторонним исполнителям передаются принципиально важные функции – автопарк машин скорой помощи, столовые, - говорит он. – Что будет, если больница уровня тверской областной, где в стационаре около 1000 человек, отдаст столовые и кухни сторонней фирме, а она окажется недобросовестным поставщиком? Люди останутся голодными…». Конечно, просчитывать выгодные варианты, особенно в кризис, нужно, говорит медик. «Но здравоохранение – социально важная сфера, и подходить к аутсорсингу нужно грамотно, просчитывая все риски, так как они могут быть очень велики», считает он.
В связи с урезанием расходов на медицину становятся неочевидными и перспективы повышения заработной платы врачей. Напомним, что на повышение зарплат медицинским работникам потребуется в 2017 году 71 млрд. рублей, в 2018 – 197 млрд. рублей и в 2019 – 219 млрд. рублей. В общей сумме Фонду обязательного медстрахования необходимо вложить 500 млрд. рублей, однако таких средств у фонда нет. Нехватку обещают покрыть из бюджета, но будут ли необходимые средства при их остром дефиците – вопрос.
Огромную роль в нестабильной финансовой ситуации вокруг российского здравоохранения играет и абсолютно дезорганизованная деятельность Минздрава в вопросах определения реальной потребности в финансовых ресурсах. «Так, до сих пор не разработан главный инструмент расчета финансирования – стандарты медицинской помощи, которые могли бы при их расчете показать истинную потребность в средствах на здравоохранение, – говорит директор Фонда независимого мониторинга «Здоровье», член Общественной палаты РФ Эдуард Гаврилов. – В результате такой провальной политики уже два года (2015 и 2016) Минфин России забирает в федеральный бюджет более 90 миллиардов рублей ежегодно. А эти деньги могли бы пойти на рост тарифов и зарплату медицинских работников. В проекте бюджета ФОМС на 2017-2019 годы мы такого не видим, но в отсутствие расчетов риск, что при доработке бюджета эта строка расходов не появится вновь, остается».
По словам Эдуарда Гаврилова, в 2017 году подушевой норматив финансирования медпомощи увеличится на 7,5%. Но хватит ли этого, чтобы оплатить ощутимо выросшие коммунальные и другие бытовые услуги, лекарственные препараты, транспортные расходы бригад скорой медицинской помощи и при этом обеспечить рост зарплаты медработников, непонятно.