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17 октября 12:21

«Золотую молодежь» на Gelandewagen признали виновной в оскорблении полицейских

Представителей «золотой молодежи», которая участвовала в нашумевшей гонке на Gelandewagen, признали виновными в оскорблении представителей власти (сотрудников полиции). Трое молодых людей также обвиняются по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти»

Фото: news24.com.ru

Представителей «золотой молодежи», которая участвовала в нашумевшей гонке на Gelandewagen, признали виновными в оскорблении представителей власти (сотрудников полиции).

Гагаринский суд Москвы 17 октября постановил признать Расула Шамсуарова, Абдувахоба Маджидова и Виктора Ускова виновными в оскорблении представителей власти, сообщает ТАСС.

Трое молодых людей также обвиняются по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».

Наказание молодым людям суд пока не определил. Ранее сторона обвинения просила суд приговорить сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова к 2 годам и одному месяцу заключения.

Гонка на внедорожнике Gelandewagen, который принадлежит Шамсуарову, произошла 22 мая текущего года. Шесть экипажей ДПС пытались остановить внедорожник за нарушение ПДД. Водитель иномарки ехал на высокой скорости, пересекал двойную сплошную полосу и выезжал на пешеходные зоны.

Погоню Шамсуаров, Маджидов и Усков транслировали в социальной сети Periscope, а затем бросили машину и попытались сбежать. Ранее молодые люди уже отбыли административный арест сроком на 15 суток.

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