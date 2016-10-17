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17 октября 14:27

Участников гонки на Gelandewagen приговорили к обязательным работам

Гагаринский суд Москвы оправдал сына вице-президента компании «Лукойл» Руслана Шамсуарова по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. При этом он был признан виновным в оскорблении представителей власти

Фото: anegrinews.ru

Гагаринский суд Москвы оправдал сына вице-президента компании «Лукойл» Руслана Шамсуарова по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. При этом он был признан виновным в оскорблении представителей власти.

Невиновными в угрозе насилия признаны двое других участников нашумевшей гонки на внедорожнике Gelandewagen Абдувахоб Маджидов и Виктор Усков. Маджидов также был признан невиновным в оскорблении полицейских.

«Действия подсудимых ошибочно квалифицированы следствием как угроза насилия», — заявила судья Ольга Зельдина.

Таким образом, трое подсудимых были признаны виновными только в оскорблении полицейских. Гособвинение просило приговорить их к срокам до 2 лет 7 месяцев лишения свободы. Однако Гагаринский суд назначил Шамсуарову и Ускову наказание в виде обязательных работ.

Ранее все трое отбыли административный арест сроком на 15 суток.

Также суд постановил изъять автомобиль Gelandewagen, принадлежавший сыну вице-президента «Лукойла» Руслану Шамсуарову, в пользу государства.

Шамсуаров, Маджидов и Усков являются фигурантами дела о гонках на Gelandewagen, которая произошла 22 мая 2016 года. Шесть экипажей ДПС гнались за внедорожником и пытались остановить его остановить за нарушение ПДД.

Водитель иномарки ехал на высокой скорости, пересекал двойную сплошную полосу и выезжал на пешеходные зоны. Погоню молодые люди транслировали в Periscope, а затем бросили машину и попытались сбежать.

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