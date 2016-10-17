Участников гонки на Gelandewagen приговорили к обязательным работам
Гагаринский суд Москвы оправдал сына вице-президента компании «Лукойл» Руслана Шамсуарова по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. При этом он был признан виновным в оскорблении представителей власти
Гагаринский суд Москвы оправдал сына вице-президента компании «Лукойл» Руслана Шамсуарова по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. При этом он был признан виновным в оскорблении представителей власти.
Невиновными в угрозе насилия признаны двое других участников нашумевшей гонки на внедорожнике Gelandewagen Абдувахоб Маджидов и Виктор Усков. Маджидов также был признан невиновным в оскорблении полицейских.
«Действия подсудимых ошибочно квалифицированы следствием как угроза насилия», — заявила судья Ольга Зельдина.
Таким образом, трое подсудимых были признаны виновными только в оскорблении полицейских. Гособвинение просило приговорить их к срокам до 2 лет 7 месяцев лишения свободы. Однако Гагаринский суд назначил Шамсуарову и Ускову наказание в виде обязательных работ.
Ранее все трое отбыли административный арест сроком на 15 суток.
Также суд постановил изъять автомобиль Gelandewagen, принадлежавший сыну вице-президента «Лукойла» Руслану Шамсуарову, в пользу государства.
Шамсуаров, Маджидов и Усков являются фигурантами дела о гонках на Gelandewagen, которая произошла 22 мая 2016 года. Шесть экипажей ДПС гнались за внедорожником и пытались остановить его остановить за нарушение ПДД.
Водитель иномарки ехал на высокой скорости, пересекал двойную сплошную полосу и выезжал на пешеходные зоны. Погоню молодые люди транслировали в Periscope, а затем бросили машину и попытались сбежать.