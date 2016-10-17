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17 октября 15:23

В Магнитогорске анонимный благотворитель разбросал по городу конверты с деньгами

В конвертах находятся наличные средства в размере от 50 до 5 тысяч рублей. В соцсети «ВКонтакте» жители города рассказывают, что с 14 октября они регулярно находят типографские конверты с рублями и долларами

Фото: bestow.ru

В Магнитогорске неизвестный разбросал по городу конверты с деньгами. В конвертах находятся наличные средства в размере от 50 до 5 тысяч рублей.

В соцсети «ВКонтакте» жители города рассказывают, что с 14 октября они регулярно находят типографские конверты с рублевыми купюрами, а также долларами.

Один из тех, кто нашел такой конверт, сообщил порталу «Верстов.Инфо», что он с друзьями в сумме нашел 12 тысяч рублей. По словам молодого человека, первый конверт с 50 рублями он обнаружил возле аптеки, расположенной на пересечении улиц Грязнова и Советской. Пока он добирался до своей машины, то нашел еще два конверта, в которых было 50 и 500 рублей.

Анонимный организатор акции с конвертами сам связался с журналистами издания и рассказал, что является топ-менеджером одного из крупных местных предприятий. Мужчина поделился планами раскидать по Магнитогорску и окрестностям 50 млн рублей для того, чтобы «помочь людям испытать приятные эмоции».

«Всего изготовлено 300 тысяч конвертов. То есть должно хватить практически каждому взрослому жителю города. Правда, не в каждом конверте есть деньги. Денег хватило только на 236 тысяч конвертов. Остальные 64 тысячи конвертов - пустые», - рассказал аноним.

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