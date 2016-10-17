Авиадебошир из Уфы обжаловал условный срок и получил 3 года реального заключения
Первоначально гражданин Хамид Галаев получил 4 года условного срока, а после обжалования суд приговорил пассажира к 3 годам заключения в исправительной колонии общего режима
Авиадебошир из Уфы после обжалования приговора получил более строго наказание. Первоначально гражданин Хамид Галаев получил 4 года условного срока, а после обжалования суд приговорил пассажира к 3 годам заключения в исправительной колонии общего режима.
56-летний Далаев был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью.
Инцидент с участием Хамида Далаева произошел в мае 2010 года. Турист, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал на борту лайнера, следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Уфу. За это правонарушение он позднее был оштрафован.
На выходе из аэропорта башкирской столицы путешественника задел проезжавший мимо автомобиль. Водитель вышел из машины, между ним и Далаевым разгорелся конфликт. В ходе перепалки дебошир ударил оппонента по голове столбом парковочного ограждения весом свыше девяти килограммов. В результате автомобилист получил открытую черепно-мозговую травму