Министерство культуры займется защитой русской сказки
Министерство культуры решило заняться защитой русской сказки. При ведомстве появится общество сказочников. Деятельность общества сказочников осуждается на Международном славянском литературном форуме «Золотой Витязь» в Ставрополе
Министерство культуры решило заняться защитой русской сказки. При ведомстве появится общество сказочников. Деятельность общества сказочников осуждается на Международном славянском литературном форуме «Золотой Витязь» в Ставрополе.
По мнению инициаторов создания общества, сказки - необходимая составляющая литературного образования человека.
«Детская литература - это передовой край борьбы, что в детстве получит человек, тем он и станет. Мы создали и сейчас окончательно оформляем этот процесс - общество сказочников и защиты русской сказки. Без таких основ русской сути мы теряем своих людей и становимся другим народом», - заявил детский писатель Владислав Бахревский, слова которого приводит ТАСС.
Славянский литературный форум «Золотой Витязь» проходит в рамках одноименного форума искусств в Ставрополе при поддержке Роспечати, Союза писателей России и МЧС России и объединяет преимущественно славянских литературных деятелей.