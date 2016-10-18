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18 октября 00:02

Министерство культуры займется защитой русской сказки

Министерство культуры решило заняться защитой русской сказки. При ведомстве появится общество сказочников. Деятельность общества сказочников осуждается на Международном славянском литературном форуме «Золотой Витязь» в Ставрополе

Министерство культуры решило заняться защитой русской сказки. При ведомстве появится общество сказочников. Деятельность общества сказочников осуждается на Международном славянском литературном форуме «Золотой Витязь» в Ставрополе.

По мнению инициаторов создания общества, сказки - необходимая составляющая литературного образования человека.

«Детская литература - это передовой край борьбы, что в детстве получит человек, тем он и станет. Мы создали и сейчас окончательно оформляем этот процесс - общество сказочников и защиты русской сказки. Без таких основ русской сути мы теряем своих людей и становимся другим народом», - заявил детский писатель Владислав Бахревский, слова которого приводит ТАСС.

Славянский литературный форум «Золотой Витязь» проходит в рамках одноименного форума искусств в Ставрополе при поддержке Роспечати, Союза писателей России и МЧС России и объединяет преимущественно славянских литературных деятелей.

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