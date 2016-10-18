Арбитраж отклонил жалобу Алексея Навального на Росавтодор и оператора системы «Платон»
Московский арбитраж отклонил жалобу оппозиционера Алексея Навального и юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова на Росавтодор и операторов системы «Платон» (система взимания платы за проезд по федеральным трассам с грузовиков)
Московский арбитраж отклонил жалобу оппозиционера Алексея Навального и юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова на Росавтодор и операторов системы «Платон» (система взимания платы за проезд по федеральным трассам с грузовиков).
Оппозиционеры пытались обжаловать факт заключения концессионного соглашения между Росавтодором и оператором «Платона» компанией РТИТС без конкурса.
«Этот кейс замечателен тем, что в итоге концессионное соглашение нам так и не показали. То есть вынесли решение об обжаловании договора без текста самого договора, хотя и со ссылкой на его отдельные положения. Таким образом, мы исчерпали все эффективные способы судебной защиты от системы «Платон», хотя конечно будем рассматривать дальнейшие возможности борьбы с этой системой», - написал Жданов в Facebook.
Ранее Фонд борьбы с коррупцией обнародовал секретный документ, согласно которому соглашение государства и компании-оператора РТИТС, бенефициаром которой является Игорь Ротенберг (сын друга президента РФ Аркадия Ротенберга), было заключено без проведения конкурса, а сама компания, по сути, взимающая налог с водителей грузовиков, не платит за это государству.
Напомним, против системы «Платон» выступают водители грузового транспорта. После запуска системы по стране прошли массовые акции протеста. В связи с недовольством дальнобойщиков власти отложили повышение тарифа в два раза (3,06 рубля против 1,53 рубля) до лета 2017 года.