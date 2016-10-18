Водителям не нравится порядок цифр
Генпрокуратуру просят изменить механизм обжалования автоштрафов
Генпрокуратура проверит законность процедуры обжалования штрафных постановлений, рассылаемых ГИБДД автовладельцам. Как стало известно, с таким запросом в надзорное ведомство обратилась группа граждан. Госавтоинспекция принимает жалобы в электронном виде от граждан только при наличии электронно-цифровой подписи, стоимость которой составляет от 1,5 тыс. до 4 тыс. руб. Это нарушение конституционных прав водителей, считают заявители, поскольку означает навязывание дополнительных платных услуг.
Запрос в Генпрокуратуру поступил от ряда граждан, в том числе автоюриста, эксперта ОНФ по безопасности дорожного движения Катерины Соловьевой. Дело в том, что обжаловать штрафные постановления граждане могут двумя способами: отправив жалобу традиционной почтой или в электронном виде. В последнем случае необходимо, заполнив бланк на официальном сайте ГИБДД gibdd.ru, отправить документы, подтверждающие незаконность выписанного штрафа. Однако, чтобы жалоба была принята, ее надо заверить электронно-цифровой подписью (ЭЦП). В свою очередь, чтобы получить ЭЦП, гражданин должен обратиться в специальный аккредитованный при Минкомсвязи центр (их более 400 по всей России, ежегодно выдают 10–15 млн подписей), заплатить 1,5–4 тыс. руб., получить электронный сертификат и установить на компьютер.
Госпожа Соловьева считает такую практику «противоречащей закону»: порядок обжалования постановлений установлен гл. 30 КоАП РФ, в ней подпись не упоминается, других ограничений не описано. Более того, поясняет она, в случаях, не связанных с обжалованием «писем счастья», ГИБДД электронной подписи не требует (например, при направлении жалобы на график приема подразделения), руководствуясь 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан». «Подобные действия не только ограничивают права граждан на обжалование, но и обуславливают привязку реализации конституционного права фактически к приобретению дополнительных платных услуг,— считает госпожа Соловьева.— Прошу провести проверку оснований установления дополнительных, не предусмотренных законодательством ограничений».
Проблема обжалования штрафных постановлений обострилась в последние два года в связи с ростом числа камер фиксации нарушений (их более 10 тыс. по всей России) и, как следствие, лавинообразным ростом штрафов. За девять месяцев 2016 года ГИБДД выписала почти 50 млн штрафов, из них примерно 20% — в Москве. В столице количество жалоб на «письма счастья» растет: за девять месяцев 2015 года водители направили в УГИБДД по Москве 24 тыс. писем, в 2016 году — уже 52 тыс. (общее количество обращений — более 167 тыс., из них 118 тыс. — в электронной форме).
В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили, что запрос от госпожи Соловьевой получен, в течение 30 дней будет проведена проверка. Возможен сценарий, при котором запрос будет направлен для рассмотрения напрямую в МВД, пояснили в надзорном ведомстве.
В ГИБДД РФ пояснили, что в отношении жалоб на постановления об административных нарушениях действует особый порядок рассмотрения, который вытекает из КоАП РФ: обжаловать штраф может только участник дела об административном правонарушении или его законный представитель. Поэтому заявителя нужно идентифицировать, а единственный способ это сделать, пояснили в ГИБДД России,— с помощью ЭЦП или письмом с традиционной подписью. При этом в Госавтоинспекции считают, что поданное в электронном виде обращение следует считать полноценным документом, поскольку именно с него начинается административная процедура рассмотрение жалобы. Это значит, что на него распространяются требования к электронным документам, закрепленные в законе «Об электронной подписи». При этом в ГИБДД заметили: единых ведомственных правил, обязывающих региональные управления Госавтоинспекции требовать электронные подписи, не существует. На официальном сайте Госавтоинспекции опубликована рекомендация (для управлений в субъектах федерации) запрашивать ЭЦП у граждан, но регионы сами принимают решение, следовать ей или нет.
«Гаишники, конечно, слегка лукавят, потому что электронная подпись не гарантирует, что ею воспользовался исключительно подавший заявление человек,— считает президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.— Надо понять, от кого мы защищаемся этой подписью? Какому “злоумышленнику” придет в голову обжаловать чужое постановление от своего имени? Это не банковский вексель». По его мнению, в КоАП необходимо закрепить процедуру обжалования в электронном виде: отсканированный вариант письменного заявления с подписью должен быть достаточным основанием для приема жалобы (такие обращения принимает столичный «Администратор московского парковочного пространства»).
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков также видит необходимость править КоАП для «выработки компромиссного решения». «В противном случае начнется вал обращений в ГИБДД, с которыми будет тяжело справляться с учетом сокращения штата МВД,— говорит он.— Реквизиты гражданина должны быть в любом случае. С другой стороны, обязывать граждан платить за подпись тоже не совсем правильно». «Помимо ЭЦП есть еще бесплатный вариант идентификации гражданина — сайт госуслуг, и мне непонятно, почему через него жалобы до сих пор не принимаются»,— отметил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.