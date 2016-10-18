Меню
Общество
Наши мерседесы самые лучшие мерседесы в мире
ГИБДД
Иван Буранов
Коммерсантъ
18 октября 01:37

Водителям не нравится порядок цифр

Генпрокуратуру просят изменить механизм обжалования автоштрафов

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Генпрокуратура проверит законность процедуры обжалования штрафных постановлений, рассылаемых ГИБДД автовладельцам. Как стало известно, с таким запросом в надзорное ведомство обратилась группа граждан. Госавтоинспекция принимает жалобы в электронном виде от граждан только при наличии электронно-цифровой подписи, стоимость которой составляет от 1,5 тыс. до 4 тыс. руб. Это нарушение конституционных прав водителей, считают заявители, поскольку означает навязывание дополнительных платных услуг.

Запрос в Генпрокуратуру поступил от ряда граждан, в том числе автоюриста, эксперта ОНФ по безопасности дорожного движения Катерины Соловьевой. Дело в том, что обжаловать штрафные постановления граждане могут двумя способами: отправив жалобу традиционной почтой или в электронном виде. В последнем случае необходимо, заполнив бланк на официальном сайте ГИБДД gibdd.ru, отправить документы, подтверждающие незаконность выписанного штрафа. Однако, чтобы жалоба была принята, ее надо заверить электронно-цифровой подписью (ЭЦП). В свою очередь, чтобы получить ЭЦП, гражданин должен обратиться в специальный аккредитованный при Минкомсвязи центр (их более 400 по всей России, ежегодно выдают 10–15 млн подписей), заплатить 1,5–4 тыс. руб., получить электронный сертификат и установить на компьютер.

Госпожа Соловьева считает такую практику «противоречащей закону»: порядок обжалования постановлений установлен гл. 30 КоАП РФ, в ней подпись не упоминается, других ограничений не описано. Более того, поясняет она, в случаях, не связанных с обжалованием «писем счастья», ГИБДД электронной подписи не требует (например, при направлении жалобы на график приема подразделения), руководствуясь 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан». «Подобные действия не только ограничивают права граждан на обжалование, но и обуславливают привязку реализации конституционного права фактически к приобретению дополнительных платных услуг,— считает госпожа Соловьева.— Прошу провести проверку оснований установления дополнительных, не предусмотренных законодательством ограничений».

Проблема обжалования штрафных постановлений обострилась в последние два года в связи с ростом числа камер фиксации нарушений (их более 10 тыс. по всей России) и, как следствие, лавинообразным ростом штрафов. За девять месяцев 2016 года ГИБДД выписала почти 50 млн штрафов, из них примерно 20% — в Москве. В столице количество жалоб на «письма счастья» растет: за девять месяцев 2015 года водители направили в УГИБДД по Москве 24 тыс. писем, в 2016 году — уже 52 тыс. (общее количество обращений — более 167 тыс., из них 118 тыс. — в электронной форме).

В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили, что запрос от госпожи Соловьевой получен, в течение 30 дней будет проведена проверка. Возможен сценарий, при котором запрос будет направлен для рассмотрения напрямую в МВД, пояснили в надзорном ведомстве.

В ГИБДД РФ пояснили, что в отношении жалоб на постановления об административных нарушениях действует особый порядок рассмотрения, который вытекает из КоАП РФ: обжаловать штраф может только участник дела об административном правонарушении или его законный представитель. Поэтому заявителя нужно идентифицировать, а единственный способ это сделать, пояснили в ГИБДД России,— с помощью ЭЦП или письмом с традиционной подписью. При этом в Госавтоинспекции считают, что поданное в электронном виде обращение следует считать полноценным документом, поскольку именно с него начинается административная процедура рассмотрение жалобы. Это значит, что на него распространяются требования к электронным документам, закрепленные в законе «Об электронной подписи». При этом в ГИБДД заметили: единых ведомственных правил, обязывающих региональные управления Госавтоинспекции требовать электронные подписи, не существует. На официальном сайте Госавтоинспекции опубликована рекомендация (для управлений в субъектах федерации) запрашивать ЭЦП у граждан, но регионы сами принимают решение, следовать ей или нет.

«Гаишники, конечно, слегка лукавят, потому что электронная подпись не гарантирует, что ею воспользовался исключительно подавший заявление человек,— считает президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.— Надо понять, от кого мы защищаемся этой подписью? Какому “злоумышленнику” придет в голову обжаловать чужое постановление от своего имени? Это не банковский вексель». По его мнению, в КоАП необходимо закрепить процедуру обжалования в электронном виде: отсканированный вариант письменного заявления с подписью должен быть достаточным основанием для приема жалобы (такие обращения принимает столичный «Администратор московского парковочного пространства»).

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков также видит необходимость править КоАП для «выработки компромиссного решения». «В противном случае начнется вал обращений в ГИБДД, с которыми будет тяжело справляться с учетом сокращения штата МВД,— говорит он.— Реквизиты гражданина должны быть в любом случае. С другой стороны, обязывать граждан платить за подпись тоже не совсем правильно». «Помимо ЭЦП есть еще бесплатный вариант идентификации гражданина — сайт госуслуг, и мне непонятно, почему через него жалобы до сих пор не принимаются»,— отметил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Читайте также
В Крыму представители духовенства освятили аварийные перекрестки
Эксперты предложили изменить ПДД ради борьбы с пробками
Сотрудники ГИБДД будут проводить для пьяных водителей «тест на идиота»
Сейчас на главной
Горячие новости
Арбитраж отклонил жалобу Алексея Навального на Росавтодор и оператора системы «Платон»
Московский арбитраж отклонил жалобу оппозиционера Алексея Навального и юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова на Росавтодор и операторов системы «Платон»
Горячие новости
Министерство культуры займется защитой русской сказки
Министерство культуры решило заняться защитой русской сказки. При ведомстве появится общество сказочников. Деятельность общества сказочников осуждается на Международном славянском литературном форуме «Золотой Витязь» в Ставрополе
Горячие новости
Авиадебошир из Уфы обжаловал условный срок и получил 3 года реального заключения
Первоначально гражданин Хамид Галаев получил 4 года условного срока, а после обжалования суд приговорил пассажира к 3 годам заключения в исправительной колонии общего режима
Горячие новости
В Магнитогорске анонимный благотворитель разбросал по городу конверты с деньгами
В конвертах находятся наличные средства в размере от 50 до 5 тысяч рублей. В соцсети «ВКонтакте» жители города рассказывают, что с 14 октября они регулярно находят типографские конверты с рублями и долларами
Горячие новости
Участников гонки на Gelandewagen приговорили к обязательным работам
Гагаринский суд Москвы оправдал сына вице-президента компании «Лукойл» Руслана Шамсуарова по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. При этом он был признан виновным в оскорблении представителей власти
ФБК
ФБК пожаловался в суд на бездействие открытого правительства
Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией пожаловались в Пресненский районный суд Москвы на бездействие открытого правительства, которое в установленный срок не рассмотрело петицию об отмене пакета антитеррористических законов
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Авторская колонка
Врать и воровать тоже нужно красиво
По своим данным я давно уже мог бы стать каким-нибудь большим начальником. И умишко у меня что надо, и характер злющий, люблю покомандовать, покричать… Да и прочий потенциал для этого дела имеется ...
Ларин Александр
Горячие новости
Гонщиков на Gelandewagen признали виновными
Представителей «золотой молодежи», которая участвовала в нашумевшей гонке на Gelandewagen, признали виновными в оскорблении представителей власти. Трое молодых людей также обвиняются по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти»
Горячие новости
Владельцев счетов в иностранных банках вызывают на беседу в налоговую службу
Владельцев иностранных счетов настоятельно просят лично явиться в налоговую инспекцию. Отказ от явки грозит гражданам штрафом. Согласно КоАП РФ, штраф за непредставление отчета составляет до 3 тысяч рублей при первичном нарушении
Горячие новости
Полиция заподозрила «фабрику троллей» в мошенничестве с зарплатами
Правоохранительные органы по Приморскому району Санкт-Петербурга проводят проверку в отношении руководителей компании «Интернет-исследования», которая публикует патриотические комментарии и посты в интернете, по признакам мошенничества
Культура
Водевиль о спущенных штанах
В прокат вышел фильм Кирилла Серебренникова "Ученик" по пьесе Мариуса фон Майенбурга, которую Серебренников уже ставил на сцене "Гоголь-центра". Репутация фильма опередила премьеру.
Горячие новости
Когда рак на горе свистнет
«Если вдруг нефть будет по 80, если бюджетная ситуация сложится таким образом, что возможность появится, то тогда можно будет предусмотреть возможность частичной разморозки. Например, 4% взносов пойдут в страховую, а 2% на накопительную часть», - заявили в Министерстве финансов России
здравоохранение
Помутнение рассудка
Ну вот и дождались праздника. Правительство открыто сказало, что денег в стране на здравоохранение почти нет. И в ближайшем будущем не предвидится. Более того, губернаторы начали транслировать вслух тезис, который так стеснялась озвучить глава Минздрава – о самоокупаемости медицины.
Горячие новости
Курортный сбор в качестве эксперимента введут в пяти российских регионах
Курортный сбор пока введут в пяти российских регионах. Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов сообщил, что в качестве пилотных выбраны Ставропольский край, Крым, Севастополь, Алтай и Кубань
авторынок
Кризис в автопроме будет длиться долго
Продажи автомобилей в России, которые с 2012 г. сократились почти вдвое, не превысят до 2020 г. 2 млн автомобилей в год. В среднесрочной перспективе разрыв между емкостью авторынка в России и созданными здесь мощностями будет составлять примерно 1 млн машин в год ...
Горячие новости
Одним патриотизмом сыт не будешь
Казачью общину города Камышин Волгоградской области заподозрили в использовании муниципального помещения в коммерческих целях. По данным региональных СМИ, казаки организовали массажный кабинет в помещении, которое было выделено им бесплатно для патриотической работы
Горячие новости
Туристов предупредили о нападениях зловещих клоунов
В Лондоне и других городах Великобритании, а также в Швеции произошло уже несколько нападений клоунов на людей. В некоторых случаях злоумышленники использовали холодное оружие. Британские журналисты окрестили их клоунами-убийцами
Горячие новости
Нобелевскую премию по литературе присудили рок-музыканту и писателю Бобу Дилану
Помимо Боба Дилана на Нобелевскую премию претендовали японский писатель Харуки Мураками, кенийский писатель Нгуи Ва Тхионго, норвежский драматург Юн Фоссе, американский классик Филипп Рот ...