В Самаре из-за прорыва теплотрассы под землю провалились две машины, а пять домов остались без воды
По данным экстренных служб города, провал грунта произошел во вторник, 18 октября, на улице Ленина около 8:40 (7:40 мск). Площадь провала составила примерно 15 квадратных метров ...
Фото: Евгений Нектаркин/drugoigorod.ru
В Самаре в результате прорыва теплотрассы произошел провал грунта, в который угодили два автомобиля.
По данным экстренных служб города, провал грунта произошел во вторник, 18 октября, на улице Ленина около 8:40 (7:40 мск). Площадь провала составила примерно 15 квадратных метров.
В результате происшествия никто не пострадал. Однако в образовавшуюся дыру попали два автомобиля. Кроме того, жильцы пяти соседних домов остались без горячей воды.
В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщает РИА Новости.