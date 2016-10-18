На московских улицах появятся открытые писсуары, как в Амстердаме
Жители Москвы обсуждают в социальных сетях инициативу по установке в городе открытых писсуаров. Туалета для мужчин появятся в московских парках до конца текущего года. В случае успеха мероприятия открытые писсуары планируется установить и в других городах страны
Жители Москвы обсуждают в социальных сетях инициативу по установке в городе открытых писсуаров. Туалета для мужчин появятся в московских парках до конца текущего года.
В случае успеха мероприятия открытые писсуары планируется установить и в других городах страны.
Стоит отметить, что открытые уличные писсуары давно существуют в Амстердаме и даже стали своего рода достопримечательностью города.
«Мы решили повторить успех наших заграничных коллег-стартаперов. В России уличные туалеты находятся в весьма плачевном состоянии, если говорить откровенно, им чаще предпочитают деревья и заборы. Мы разработали туалет нового поколения - это открытые биописсуары для использования в общественных местах на улице, исключительно для мужчин. Наш проект направлен на популяризацию этикета туалета», - рассказал руководитель проекта «Открытый туалет» Сергей Озеров телеканалу «360».
По его словам, с появлением писсуаров российским мужчинам больше не придется справлять нужду за деревьями.
Туалеты работают автономно и не требуют дополнительного ухода, сама конструкция является металлической и антивандальной, отметил Озеров.
Первый такой туалет начнет работать в пробном режиме уже в декабре 2016 года в парке Дружбы рядом с метро «Речной вокзал».