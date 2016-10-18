За уголовный проступок посадят на выходные
Мелких преступников заставят посещать курсы по коррекции поведения
В соответствии с новым видом правонарушения – «уголовным проступком» – мелких преступников будут привлекать к ответственности без последствий в виде судимости. Однако посидеть за решеткой им все-таки придется – хотя бы несколько выходных во время принудительных занятий по коррекции поведения. Обсуждение соответствующих поправок в Уголовный кодекс (УК) запланировано на декабрьском Всероссийском съезде судей.
Ввести институт уголовного проступка в России Верховный суд (ВС) предлагает в целях гуманизации уголовного права. Служители Фемиды убеждены, что это позволит освободить от судимостей огромное количество граждан, а правоохранительные органы – от лишней работы. Положительный эффект ожидается и в деле ресоциализации осужденных.
Доказательством того, что проблема назрела, является большое количество постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел по малозначительным деяниям. По данным МВД, отказные решения выносятся по каждому четвертому заявлению о совершении преступления, а это более 6 млн постановлений в год.
Председатель ВС Вячеслав Лебедев убежден, это должен быть самостоятельный вид правонарушения: «Я рассматриваю его как элемент новой концепции уголовно-правовой политики России. Уголовный проступок характеризуется тем, что не подразумевает лишения свободы, для него характерны короткие сроки давности привлечения к уголовной ответственности. И наказание не будет судимостью».
Правозащитники взялись тщательно прописать все критерии и формулировки, связанные с уголовным проступком. На днях они были обсуждены на экспертном совещании в «Комитете за гражданские права». Без серьезной проработки, по их мнению, возникнут лазейки для тех, кто и сегодня с легкостью обходит закон, пользуясь либо социальным статусом, либо взятками. Документ от правозащитников будет представлен IX Всероссийскому съезду судей. Именно на нем ВС и планирует обсудить концепцию поправок в УК об уголовном проступке.
Общественники также считают его деянием, «занимающим промежуточное место между уголовным преступлением и административным правонарушением». В этот промежуток могли бы попасть преступления небольшой или средней тяжести, не связанные с применением насилия в отношении личности, а также преступления, не являющиеся особо тяжкими, не повлекшие серьезных последствий и совершенны впервые.
Следовательно, к уголовному проступку могут отнести неквалифицированную кражу или грабеж до 20 тыс. руб. при условии, что обвиняемый компенсировал причиненный ущерб. Или оскорбление представителей органов власти – ст. 319 УК РФ, или неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий – ст. 212.1 УК РФ, или даже хранение наркотиков в значительном размере. Авторы документа настаивают, что при применении института уголовного проступка обвиняемым должны быть сохранены ныне действующие процессуальные права, включая право на защиту и на обжалование решения суда.
Готовится и ряд требований и ограничений. К примеру, запрет на занятие определенными видами деятельности в качестве самостоятельного и одного из основных видов уголовного наказания. Предполагается, что «проступники» должны отбывать наказание в тюрьмах выходного дня, погашать причиненный вред, посещать курсы коррекции поведения.
Кстати, на днях Генпрокуратура опубликовала данные по преступлениям за 2015 год и первые восемь месяцев 2016 года. В России сократилось количество убийств и прочих тяжких преступлений – по сравнению с соответствующими периодами предыдущих лет их стало меньше на 2,5% и 1,1% соответственно. Например, на 3,7% снизилось количество убийств, покушений на убийство, на 8,3% – случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Зато в стране стремительно растет количество краж, мошенничеств и разбоев. Почти половину всех зарегистрированных преступлений (46%) составляют хищения чужого имущества: кражи – 996,5 тыс., грабежи – около 73 тыс., разбои – 13,4 тыс.