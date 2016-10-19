ФСИН в 2016 году заработала на труде заключенных 50 млрд рублей
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заработала на товарах, которые выпускают исправительные учреждения, 50 млрд рублей. Именно на такую сумму ведомство заключило контракты в текущем году
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заработала на товарах, которые выпускают исправительные учреждения, 50 млрд рублей. Именно на такую сумму ведомство заключило контракты в текущем году.
Заместитель генерального директора ФСИН России Олег Коршунов сообщил, что учреждения ФСИН выпускают более 100 тысяч наименований товаров. В 2017 году планируется провести выставку продукции исправительных учреждений, передает RNS.
Отметим, что согласно действующему законодательству, осужденные могут работать на производствах исключительно в пределах исправительных учреждений.
При этом Минюст предлагает разрешить привлекать сужденных к работе на объектах государственных компаний и корпораций. В указанных учреждениях могли бы работать граждане, приговоренные к обязательным работам.