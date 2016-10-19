Мать экс-сотрудника ЮКОСа Алексея Пичугина попросила президента помиловать ее сына
Мать бывшего сотрудника службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, осужденного пожизненно за серию покушений и убийств, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына
Мать бывшего сотрудника службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, осужденного пожизненно за серию покушений и убийств, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына.
Открытое письмо Аллы Пичугиной в адрес главы государства публикует «Новая газета». В своем обращении женщина указывает, что ее сын «не играл и не играет ни в какие политические игры», а является «очень частным и непубличным человеком, который не собирался и не собирается с кем-либо воевать и судиться».
«Мой сын виноват только одним фактом своей трудовой биографии - ему довелось работать в компании ЮКОС», - отметила Алла Пичугина.
Мать осужденного также пожаловалась на отказ в свиданиях с сыном. Родственникам приходится довольствоваться только разговором через стекло два раза в год.
«И все эти 13 с лишним лет я не могу даже положить руку на плечо своего сына, не то что обнять. Ему уже давно пора возвратиться домой, воссоединиться с семьей. Пожалуйста, помилуйте моего сына!», - пишет Пичугина.
Ранее сам Алексей Пичугин направлял прошение о помиловании, однако получил отказ. Отказной документ был подписан губернатором Оренбургской области Юрием Бергом, в которой находится колония «Черный дельфин», где тогда отбывал наказание Пичугин.