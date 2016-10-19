В Свердловской области должников отправили на кладбище копать могилы
В городе Ревда Свердловской области должников, которые вовремя не оплатили административные штрафы, отправили облагораживать городское кладбище и копать могилы. По данным УФССП по региону, 21 должник проведет на кладбище 1820 часов обязательных работ
В городе Ревда Свердловской области должников, которые вовремя не оплатили административные штрафы, отправили облагораживать городское кладбище и копать могилы.
По данным УФССП по региону, 21 должник проведет на кладбище 1820 часов обязательных работ.
В отношении граждан, которых отправили работать на кладбище, были возбуждены исполнительные производства о назначении административного наказания в виде общественных работ.
Количество часов варьируется от двадцати до ста, но многим такое наказание назначено повторно.
Речь идет о должниках, наказанных по административным статьям «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», «Управление транспортным средством водителем, лишенным прав», «Уклонение от исполнения административного наказания» и «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре».