В Барнауле прошла акция против «вульгарных» сериалов на телеканале ТНТ
В Барнауле 18 октября прошла акция протеста против популярных сериалов, которые выходят на телеканале ТНТ. Манифестанты считают, что продукция данного телеканала является примером деятельности по подрыву национальной безопасности России
В Барнауле 18 октября прошла акция протеста против популярных сериалов, которые выходят на телеканале ТНТ. Манифестанты считают, что продукция данного телеканала является примером деятельности по подрыву национальной безопасности России. А такие сериалы, как «Физрук», «Измены» и «Ольга» развращают молодежь и подменяют основы культурных ценностей.
Акция протеста против ТНТ была согласована с властями, однако в ней приняли участие только 7 человек, сообщает агентство «Амител».
Митинг организовало региональное отделение «Партии Великое Отечество» (ПВО), возглавляемое Николаем Стариковым, сопредседателем прокремлевского движения «Антимайдан».
Участники акции пришли с плакатами «Сериалы ТНТ: чьи-то больные фантазии», «Требуем запретить показ сериалов ТНТ в дневное и вечернее время».
Манифестанты потребовали от властей вывести ТНТ из списка бесплатных каналов. Свои требования организаторы пикета направили в Министерство образования РФ и 24 депутатам Госдумы.