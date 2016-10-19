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19 октября 15:03

В Барнауле прошла акция против «вульгарных» сериалов на телеканале ТНТ

В Барнауле 18 октября прошла акция протеста против популярных сериалов, которые выходят на телеканале ТНТ. Манифестанты считают, что продукция данного телеканала является примером деятельности по подрыву национальной безопасности России

Фото: Newsru.com

В Барнауле 18 октября прошла акция протеста против популярных сериалов, которые выходят на телеканале ТНТ. Манифестанты считают, что продукция данного телеканала является примером деятельности по подрыву национальной безопасности России. А такие сериалы, как «Физрук», «Измены» и «Ольга» развращают молодежь и подменяют основы культурных ценностей.

Акция протеста против ТНТ была согласована с властями, однако в ней приняли участие только 7 человек, сообщает агентство «Амител».

Митинг организовало региональное отделение «Партии Великое Отечество» (ПВО), возглавляемое Николаем Стариковым, сопредседателем прокремлевского движения «Антимайдан».

Участники акции пришли с плакатами «Сериалы ТНТ: чьи-то больные фантазии», «Требуем запретить показ сериалов ТНТ в дневное и вечернее время».

Манифестанты потребовали от властей вывести ТНТ из списка бесплатных каналов. Свои требования организаторы пикета направили в Министерство образования РФ и 24 депутатам Госдумы.

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