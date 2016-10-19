Фальшивые генералы подмосковной адвокатуры
Профессиональный проходимец более 10 лет «решал вопросы» под крылом руководства Адвокатской палаты Московской области
Для каждого из нас институт адвокатуры имеет особое значение. Адвокат остается последней соломинкой, за которую можно схватиться в стремлении отстоять правду, свою честь, достоинство и жизнь. «Последней» потому, что «справедливость» большинства представителей судов общей юрисдикции хорошо известна всем, кто хоть раз сталкивался с ними. Тут как у дедушки Крылова – «у сильного всегда бессильный виноват». К тому же очень хорошо работает убедительный аргумент в виде дензнаков, к которому судьи тоже прислушиваются. Вот и остается надежда на справедливого, знающего закон и не падкого на деньги адвоката.
Увы. Похоже, что этой надежде суждено испариться из нашей жизни с космической скоростью. «Благодаря», в частности, таким людям как глава Адвокатской палаты Московской области Алексей Павлович Галоганов. Когда мы рассказали о том, как он покрывает близких ему сотрудников адвокатуры, передающих взятки, мы думали, что это – единичный случай. Ну да, оступился человек, всякое же бывает в жизни. Но присмотревшись к его окружению повнимательнее, пришли к неутешительному выводу: в адвокатуре Подмосковья явно сложилась порочная система, в которой передачи взяток, «решение вопросов», увы, обыденная реальность. Система эта формировалась и действовала годами – не случайно Алексей Галоганов бессменно руководит адвокатским сообществом более 28 лет, хотя по закону не имеет права занимать пост более двух сроков подряд. То есть, более 8 лет. Но закон адвокату Галоганову не указ. Свой феод он тщательно охраняет и, надо полагать, готов защищать его любыми средствами.
Так вот, в ходе редакционного расследования выяснилось, что именно адвокату Галоганову был крайне близок псевдогенерал-аферист Гутерман, о котором полгода назад писали многие СМИ. Освежим ситуацию.
В мае этого года в Брянске сотрудники местного ФСБ задержали члена правления Брянского землячества в Москве Валерия Гутермана. Выяснилось, что этот человек более 10 лет(!) выдавал себя за знатного юриста, ветерана-афганца и генерал-майора ФСБ в отставке! В ходе разбирательства выяснились любопытные детали.
Во-первых, история его жизни и службы оказалась выдуманной. Уроженец Брянской области Валерий Григорьевич Гутерман действительно служил в армии, но дослужился до звания майора и. конечно же, никаких генеральских должностей он никогда не занимал. Его мундир – это мундир «ряженого». Не был Гутерман и в Афгане, хотя на страницах местной прессы ходили рассказы о том, как два его земляка из Погарского района Брянской области с риском для жизни вытаскивали его из-под огня муджахедов. И никакого юридического образования у этого «кандидата юридических наук и заслуженного юриста РФ» никогда не было! Во-вторых, повторимся, на протяжении 10 лет этот человек крутился в самых верхних эшелонах власти Брянской области, а его имя мелькало в сообщениях СМИ наряду с фамилиями губернаторов и известных всей стране людей. Вот он посещает «с официальным визитом» юрфак Брянского университета, а вот он хвалит за активную работу региональное отделение Ассоциации юристов России. Вот замгубернатора Брянщины вручает Гутерману медаль «За возвращение Крыма», при этом вручение происходит в рамках церемонии, на которой присутствуют настоящие герои и гордость стран – космонавты Алексей Леонов и Сергей Крикалев, генерал армии Петр Дейнекин… А вот уже губернатор Богомаз встречается с представителями Брянского землячества в Москве - и среди участников вновь на первых местах красуется Гутерман.
Чем занимался псевдо-генерал ФСБ Гутерман помимо того, что торговал лицом на встречах с ветеранами и посещал официальные мероприятия? В адвокатских кругах бытует мнение, что «генерал-майор ФСБ» работал так называемым «решальщиком» - связи, которые появившиеся за эти годы, он регулярно использовал в корыстных целях, в частности, для продвижения интересов коммерческих структур, устройства на работу, решения вопросов с поступлением в академии ФСБ и ФСО России, лоббирования интересов бизнесменов, способствовании прекращению уголовных дел. И это не досужий вымысел – информация просачивалась даже в СМИ. По некоторым данным Гутерман планировал организовать сбор средств якобы для влияния на решение по делу экс-губернатора Николая Денина. А помочь «генералу ФСБ» в непростом деле должен был его племянник, известный в брянском судейском сообществе Борис Яковлевич Либер. В свое время он работал начальником управления мировой юстиции.
Резонно задать вопрос: как Гутерману удавалось проворачивать эти комбинации и целых 10 лет находиться на плаву? Да, конечно, возраст, громкие регалии и традиционное уважение/боязнь в обществе перед мундиром ФСБ открывали ему многие двери. И ведь что характерно – никто из больших начальников в нем не сомневался. Что это – массовый психоз, актерская игра или болезнь пожилого человека (в ходе разбирательств Гутерман рассказал, что с годами он сам поверил в свою легенду)? Нельзя же верить его словам «сначала было интересно, а потом затянуло» - не о бирюльках речь! Главный редактор погарской газеты «Вперед» Сергей Довбня, той самой, что писала о выносе «героя-афганца» с поля боя, после разоблачения Гутермана предположил, что у того не все в порядке с психикой. Признавшись, что однажды его предупреждали, что он – не настоящий генерал. Но тогда Довбня в эти слова не поверил.
Но вернемся к нашему главному герою, Алексею Галоганову. Так и хочется повторить сакраментальное «казалось бы, причем здесь он?». Процитируем Сергея Довбню: «Гутерман часто был участником разных районных событий. В последние разы его представляли уже членом Общественной палаты Российской Федерации. Познакомились с Гутерманом мы через Алексея Павловича Галаганова на юбилее нашей газеты…».
Итак, Гутерман и Галоганов в единой связке. Их «братство» очень наглядно и легко объяснимо. Они – земляки, из соседних районов Брянщины. Гутерман родился в селе Доманичи Почепского района, Галоганов – на хуторе Джуровка Погарского района. Вместе они появляются и в Брянском университете, и на других мероприятиях «юридического» характера. Вместе получают медали «За возвращение Крыма». Почему все время вместе? Да потому, что Гутерман является заместителем председателя Московского областного отделения Ассоциации юристов России (АЮР), а руководит Ассоциацией, правильно, Алексей Галоганов. Именно поэтому Гутерман всегда сопровождал своего шефа-напарника на значимые встречи и мероприятия. Поговаривают, что Галоганов мог использовать его не только для придания себе большего веса и авторитета в глазах окружающих, но и для решения разного рода вопросов возможно даже не совсем правовыми, а «договорными» способами, используя свои возможности в АЮР. Ведь в Ассоциацию входят и судьи, и следователи, и прокуроры. Ну и о ресурсе Брянского землячества они не забывали, тем более что оба являлись членами правления этой РОО.
Наказали ли Гутермана за 10 лет хождения в мундире и работу «решалой»? Нет! Ему присудили всего… 1200 рублей штрафа. Не исключено, что здесь в очередной раз вмешался Алексей Галоганов – как и в деле своего приятеля адвоката Макарова. Ведь в АПМО, судя по всему, давно стало «общим местом» оставлять обычных граждан без надлежащей юридической помощи, а «своих» вытаскивать в любой ситуации. Более того, как нам сообщили источники в подмосковной адвокатуре, в последнее время резко вырос поток жалоб на противоправные действия «близких» и «лояльных» к руководству палаты адвокатов. Коллеги Галоганова уже не раз светились в делах, связанных с грубейшим нарушением прав клиентов, получением крупных денежных сумм, которые присваиваются и не проходят по бухгалтерии (т.е. без уплаты налогов).
И самое поразительное, что им ничего за это не бывает! В марте 2012 года Головинский районный суд г.Москвы выносит приговор по делу №1-18/2012 в отношении адвоката Московской областной коллегии адвокатов Ирины Эдуардовны Зыковой (номер в реестре 50/1090). Г-жа Зыкова обвинялась в покушении на дачу взятки следователю, который вел дело ее клиента по ряду особо тяжких статей. Оперативно-розыскные мероприятия, прослушки телефонных разговоров, следственные эксперименты, показания свидетелей – вся доказательная база была налицо. Но… суд во главе с судьей Н.В.Борисовой, признав Зыкову виновной в совершении преступления небольшой тяжести, приговаривает подмосковную адвокатессу к… штрафу! Для сравнения: за аналогичное преступление адвокат коллегии города Зеленокумска Ставропольского края Олег Межуев (получил 3 млн рублей для передачи судье) сел на 5 лет общего режима. А Зыкову даже не лишили возможности заниматься адвокатской деятельностью, оставив в реестре. Очевидно, что ей очень помогали уйти от ответственности, причем не без участия Галоганова. Иначе как объяснить, что ее защиту вел адвокат тоже Подмосковной коллегии адвокатов Санджар Хакбердиевич Бекмурзаев (номер в реестре 50/252), который, как говорят в профессиональных кругах, является одной из приближенных фигур Галоганова.
По иронии судьбы не так давно уже сам Бекмурзаев (уже который по счету подмосковный адвокат и приятель Галоганова) стал фигурантом уголовного дела. В июле 2016 года его арестовали, предъявив обвинение в коррупции и организации преступной группировки. По версии обвинения, он вступил в преступный сговор с генеральным директором ООО «Бизнес Перспектива» Еленой Кузнецовой и подмосковным адвокатом Юрием Нахаевым из 81 филиала «Ассоциации адвокатов Московской областной коллегии». Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, «сообщники убедили представителей обвиняемого в том, что за денежное вознаграждение в 300 тыс. долларов США могут повлиять на принятие следственными органами решения об избрании ему меры пресечения, не связанной с лишением свободы. В действительности они такими полномочиями не обладали и выполнять данные обещания не намеревались. С февраля по июнь 2015 года в процессе неоднократных личных встреч Бекмурзаев и Кузнецова получили от представителей обвиняемого более 17 млн рублей». Обвинения соратникам Галоганова предъявлены серьезные – ч.4 ст.159. Конечно, у Галоганова снова есть лазейка, чтобы повторить сценарий Зыковой и освободить преступников от ответственности. Это ч.3 ст.30 УК РФ. Вопрос только в том, хватит ли у судей принципиальности сработать здесь по закону, а не по «звонковому праву». Или и тут Галаганов сумеет «порешать вопросы»?
Один регион, три примера, но – одни и те же люди. А ведь мы лишь подошли к краю того дурно пахнущего болота, в которое превращается институт российской адвокатуры из-за таких, как Алексей Галоганов сотоварищи. Неужели такое состояние дел удовлетворяет всех, и эту разъедающую честь, душу и правду коррозию нельзя никак остановить?