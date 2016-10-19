В Екатеринбурге построили первый детский садик с бомбоубежищем
В Екатеринбурге откроется первый детский сад, в котором есть подвал гражданской обороны. Площадь бомбоубежища составляет 57 квадратных метров из 710 «квадратов» общей площади здания
В Екатеринбурге откроется первый детский сад, в котором есть подвал гражданской обороны. Дошкольное учреждение расположено на Союзной улице.
Площадь бомбоубежища составляет 57 квадратных метров из 710 «квадратов» общей площади здания, сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Садик рассчитан на 80 детей с 3 до 7 лет, которые будут ходить в 4 группы. К сегодняшнему дню все они укомплектованы в полном объеме.
«Приятно, что ребятишки будут в безопасности в любой ситуации», - говорится в пресс-релизе мэрии.
Отметим, что ранее власти Москвы также затронули тему бомбоубежищ. По данным чиновников, в столице достаточно укрытий, чтобы эвакуировать всех жителей города. В свою очередь власти Санкт-Петербурга определили продуктовые нормы для граждан в случае военных действий.